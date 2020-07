Utilizan marihuana como tratamiento para el Covid-19

A la espera de una vacuna, algunas farmacéuticas han optado por el cannabis como una alternativa y como parte de un tratamiento en contra del Covid-19. Aunque OJO, esto no significa que previene o que cura el coronavirus.

Y es que esto no es de sorprender ya que un estudio demostró que las propiedades antiinflamatorias presentes en el cannabidiol, puede usarse como un posible tratamiento para la inflamación pulmonar que causa el SARS-CoV-2.

El artículo publicado por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, señala que los efectos de el cannabidiol no psicotrópico, demostró efectos antiinflamatorios beneficiosos en modelos preclínicos de diversas enfermedades inflamatorias crónicas.

Algunos de los laboratorios que están trabajando con esta planta son: Waters, Shimadzu, PerkinElmer y Millipore Sigma, aunque aun no han publicado sus resultados, se espera que el uso de cannabis ayude a mitigar los síntomas del Covid-19.

