Vacuna contra VIH será probada en CDMX, Mérida y Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.— México participará en la fase 3 de pruebas de la vacuna contra el VIH. Eso sí, llegarán únicamente a tres lugares del país: Guadalajara, Mérida y Ciudad de México.

Las vacunas de prueba se aplicarán dentro de los próximos tres meses en las poblaciones históricamente vulnerables, como los homosexuales y las trabajadoras sexuales.

Luz Alicia González, coordinadora del módulo del VIH del XXII Congreso Internacional de Avances en Medicina, resaltó que por el momento no existe en ninguna parte del mundo una vacuna contra el VIH, es decir, que está en estudio todavía. Lo que va a llegar a México es una vacuna muy prometedora para combatir esta enfermedad.

“No hay una vacuna para el VIH, eso está en estudio, pero les adelantamos que México va a ser uno de los países que van a participar en una vacuna que parece ser muy prometedora, que viene muy fuerte (…) el costo de cuánto va a salir no sé, pero lo importante es que se vienen buenos tiempos en cuanto a prevención”, apuntó.

Las pruebas se realizarán en 3 centros

Las pruebas se realizarán en tres puntos del país en donde habrá una cantidad limitada de vacunas disponibles. Todas las vacunas las proveerá la farmacéutica Janssen. Así se dividirán:

140 para Ciudad de México;

82 en Guadalajara, Jalisco; y

82 más para Mérida, Yucatán.

Por ahora, la vacuna será aplicada a personas voluntarias y para seleccionarlas se dará preferencia a hombres que tienen sexo con hombres y trans. Luz Alicia González detalló que, por el momento, no serán consideradas aquellas personas que usen drogas intravenosas.

Lo que se espera de esta vacuna es que el sistema de defensas de la persona vacunada se active y produzca anticuerpos para que el VIH no pase.

Además de México, esta vacuna también será probada en otros países, por ejemplo: Estados Unidos, Canadá, Australia y Perú. De acuerdo con la ONU, desde el descubrimiento del VIH/Sida y hasta el 2018, 37. 9 millones de personas vivían con Sida en el mundo y 32 millones de personas habían perdido la vida a consecuencia del padecimiento.

Para hacer esta prueba en México, la vacuna tuvo que pasar por la evaluación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ademas de un comité de ética de cada institución donde se aplicarán las pruebas que serán evaluadas y seguidas por el Laboratorio Janssen.

