VÍDEO: Explota planta petroquímica en España, hay cuatro heridos

ESPAÑA.- La planta petroquímica de Tarragona en España, explotó este martes y dejó al menos a cuatro personas heridas.

Los primeros reportes indican que la explosión sucedió poco antes de las 19:00 horas (hora local) en la empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno.

#Spain – Large explosion reported at chemical plant in #Tarragona, south of #Barcelona in Spain. Authorities have asked an estimated 300,000 nearby residents to shelter inside.pic.twitter.com/pgMXEP9MrA

