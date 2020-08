VÍDEO: Señalan en Internet a senador de Nuevo León por comentarios machistas

NUEVO LEÓN.- El senador de Nuevo León, Samuel García, “regaño” a su esposa por mostrar una parte de su pierna ante las cámaras durante una transmisión en vivo, situación que enfureció a los internautas de las redes sociales.

“Estás enseñando mucha pierna” y “Me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando“, dice el senador en el vídeo; a lo que Mariana Rodríguez Cantú, su esposa, responde con disculpas.

Amiga, date cuenta Todo está mal en este video del senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez pic.twitter.com/DuyXZgJSmy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 10, 2020

Tras el escándalo, el senador pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter, sin embargo, su nombre y el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera fueron trending topic durante toda la mañana de este lunes por considerarlo un ejemplo claro de lo normalizado que está el machismo en México.

El machismo es el cáncer de México. Les pido que vean este mensaje.https://t.co/6oHHhmqAqg — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

Una de las críticas provino del diputado Jorge Álvarez Máynez, quien junto con García, pertenece al partido político Movimiento Ciudadano:

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

Mariana Rodríguez se encuentra en confinamiento tras dar positivo a la prueba de la Covid-19 hace un par de días por lo que este vídeo y la comida a la distancia se realizaron con motivo del cumpleaños 25 de la neoloeonesa.

Recientemente Samuel García ha expresado públicamente su deseo de llegar a ser gobernador de Nuevo León y postularse de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en julio de 2021. Sin embargo, el político ha estado envuelto en escándalos.

Hace unos días, los trabajadores de la refinería de Cadereyta, en Nuevo León lo echaron de las instalaciones, además, usuarios en Twitter lo acusaron de haber plagiado un título de doctorado.

