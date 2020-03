‘Wonder Woman 1984’ sí estrenará en cines

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que surgieran algunos rumores que aseguraban que la secuela de Wonder Woman estrenaria directamente en streaming debido a la pandemia de coronavirus, el estudio confirmó que esta cinta sí llegará a los cines.

Según un informe de The Wrap, la nueva película de DC dirigida por Patty Jenkins sería estrenada en formato digital mediante un lanzamiento VOD (vídeo bajo demanda). Algo similar a lo que Universal hará con Trolls World Tour.

Ahora Warner Bros. ha confirmado a IndieWire que la nueva película del Universo Extendido de DC llegará cines como estaba planeado y por el momento no se ha anunciado ningún retraso en la fecha de estreno.

Aun así, Warner sí se sumó a la lista de estudios que harán llegar sus películas a las plataformas de streaming antes de lo previsto con Aves de Presa. Ahora, quienes no pudieron ir al cine a verla, podrán tenerla disponible para renta on-demand muy pronto.

Mujer Maravilla, estrenada en 2017, recaudo $820 millones de dólares a nivel global y se convirtió en la película de superhéroes protagonizada por una mujer con mayor recaudación de la historia.

Wonder Woman 1984 tendrá lugar durante la época de la Guerra Fría y contará con el regreso de Gal Gadot y Chris Pine. Se espera que la cinta estrene el próximo 5 de junio.

