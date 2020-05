Ximena Sariñana celebra el ‘Día del Niño’ anunciando su segundo embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual que muchos famosos, la cantante y actriz Ximena Sariñana felicitó a los niños en su día; sin embargo, lo hizo con una fotografía en la que se le ve embarazada de su segundo bebé.

La imagen, que la actriz de la tercera temporada de La casa de las flores subió a su cuenta de Instagram, está acompañada de un tierno mensaje que emocionó a sus fans.

“Feliz día del niñ@ a tod@s l@s niñ@s… y a l@s que vienen en camino #UnaVezMás”, escribió la intérprete refiriéndose a la llegada del nuevo miembro de la familia.

Además, Sariñana aprovechó el post para poner el HT del nombre de su nueva canción “Una vez más”.

Entre los primeros en felicitarla se encuentra Manolo Caro, director de una de las series originales de Netflix más exitosas y en la que Sariñana acaba de interpretar el papel de Carmela, una de las mejores amigas de Virginia De la Mora.

