“Yo no nací para amar, nadie nació para mí”: memes de expectativa VS realidad este 14 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.— Si este 14 de febrero, eres de esas almas solitarias que están tratando de sobrevivir el famoso y meloso Día de San Valentín sin que alguna pareja te embarre de miel, mientras pasan a tu lado; mientras te mueves difícilmente por la ciudad entre flores, chocolates y globos con letras brillantes que dicen: LOVE, ¡tranquilooo, no eres el único!

Resulta que no todo el mundo está teniendo el mejor día de sus vidas, porque una cosa son todas las expectativas que tenemos para nuestro 14 de febrero y otra muy distinta es la realidad. Ya sabes, como bien decían nuestras abuelitas, uno dispone, llega el diablo y toodoo lo descompone.

Estamos seguros de que esta persona no se esperaba así de corta su historia de amor:

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

😂😂😂🤣🤣🤣#ValentinesDay pic.twitter.com/PvsoA3ANWV — Mapi (@marpg_4) February 14, 2020

Y pues para que te sientas un poco más acompañado y con más fuerzas para resistir este viernes de amor, amistad y mucho olor a jabón chiquito en el aire. Acá te dejamos los mejores memes que los tuiteros grinch del amor nos han regalado.

Como cuando tienes corazón de condominio:

Aww que amor #ValentinesDay pic.twitter.com/1JnZeLqcS4 — valeriamuñozlabarca (@vmunozlabarca) February 14, 2020

Como cuando no tienes amor, pero sí amigos:

La emoción de celebrar este día tan especial, rodeado de mis más queridos amigos………#SanValentín2020 pic.twitter.com/fLPeJtUndD — El Desilusionista Tsi (@gatobscuro) February 14, 2020

O cuando más vale solo que mal acompañado:

Pasen feliz día de #SanValentin2020 ! pic.twitter.com/tdFTHlLWLt — Entrópico (@SrEntropia3) February 14, 2020

Como cuando no te late nada el dichoso San Valentín, pero te ligaste a un intenso:

Tú cara cuando se te aparece el intenso con una cartulina y chocolates #ValentinesDay pic.twitter.com/378hEXd0Vf — LeYneR🇵🇦 (@LeYneRx) February 14, 2020

Y pues acá te dejamos nuestros mejores deseos para que sobrevivas a este 14 de febrero como todo un campeón:

¡Feliz San Valentín! ❤️ #ValentinesDay #SanValentín2020 pic.twitter.com/t2xMd7y7Ev — San Roque Mascotas (@SR_Mascotas) February 14, 2020

AMX/TIV

The post “Yo no nací para amar, nadie nació para mí”: memes de expectativa VS realidad este 14 de febrero appeared first on Almomento.Mx.