Extorsionan a Luisito Comunica en el aeropuerto del a CDMX

Ciudad De México.- Una aventura más nos trajo Luisito Comunica al irse de viaje a Las Vegas donde en esa travesía, entre los grandes casinos de la ciudad de Nevada, nos regaló la noticia al mencionar que la normalidad cada vez está más cerca de lo que esperamos.

Sin embargo, en su retorno a territorio mexicano, específicamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se vio involucrado en una situación completamente absurda cuando un oficial de turno (Paulino) lo detuvo para decirle que le aplicaría una multa por estar usando su teléfono celular (solo se estaba comunicando con la persona que iba a pasar por el y por su novia).

Dicha multa sería aplicada a Luisito por una cantidad de $18,000 pesos mexicanos. Un total abuso de poder de las peores prácticas viles y vulgares en las que ha caído cualquier persona. La extorsión, que es una de las cosas que varios de nosotros pensábamos que estaban extintas o caducas, no deja de sorprendernos aún en tiempos de pandemia.

Y es que como cualquier mexicano no tendría que resultarnos difícil entrar a nuestro país sin la necesidad de pasar por estás experiencias. Al contrario, creemos que la seguridad tanto de uno mismo como de otro debería estar plenamente en confianza de autoridades que deberían cuidarnos y no robarnos.

Volviendo al tema principal, después de estar detenido por un poco más de 2 horas, le comunicaron a Luisito que no pagaría la multa completa, si no que tendría que dar $6,930 pesos en efectivo, claramente la cantidad mencionada por Paulino era para intimidarlo, y posteriormente se le daría un recibo de que dicha multa ha sido pagada. Pero, si a Luisito se le cobró tanta cantidad por usar el celular, ¿habrán multado a las demás personas que también hacían uso de su propio móvil?

Según informa el AICM, que no se prohíbe usar celular en áreas abiertas a usuarios. Pero este problema que le ha pasado a Luisito, es un claro ejemplo de que le puede suceder a quien sea, y es importante que hagamos un llamado a toda la población a que no se dejen caer ante estas autoridades que dejan una imagen desagradable al lugar en el que laboran. Así mismo exigimos una explicación al Director del AICM, Jesús Rosano García, del porque estas prácticas están sucediendo durante su cargo. ¿Acaso la seguridad de los viajeros ya sean extranjeros o mexicanos no es lo más importante?

