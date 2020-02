Celebra Penguin Random House un exitoso año junto a sus autores

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2019, PRHGE publicó más de 700 títulos repartidos entre sus más de 25 sellos editoriales y vendió poco menos de 7 millones de libros, 10% más que en 2018

La noche de este miércoles 12 de febrero, el Grupo Editorial Penguin Random House (PRHGE) reunió a poco más de 130 autores en su tradicional encuentro anual, celebrado en el salón Astor del Hotel St. Regis.

La palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Director General, Roberto Banchik, quien agradeció a los invitados su presencia y recordó que el 2019 fue un muy buen año para esta casa editorial, con un crecimiento en ventas por arriba de la media del mercado, lo que, según información recabada por la empresa de estudios de mercado Nielsen, coloca a PRHGE con más de 10 puntos porcentuales en participación de mercado, en relación con su más cercano competidor en México, refrendando su liderazgo como la editorial de interés general más grande de México y de América Latina.

Banchik señaló que dicho incremento es resultado de la venta de casi 7 millones de libros —10% más que en 2018—, correspondientes a los más de 700 títulos que la editorial lanzó al mercado en 2019.

“Además, Penguin Random House Grupo Editorial es líder en la venta de libros electrónicos en México y en el mundo, siendo también la primera editorial de interés general en contar con un estudio propio de grabación de audiolibros en sus oficinas, lo que generó que la categoría de audiolibros creciera casi 130%, convirtiéndola también en líder del mercado en audio en español”.

Banchik, quien dirige esta casa editorial desde 2011, reconoció el acelerado crecimiento de los sellos editoriales, número de autores y publicaciones del grupo, así como la reciente adquisición de Salamandra, uno de los sellos de origen español más prestigiosos, por la altísima calidad de su catálogo internacional traducido a nuestra lengua, casa de autores como Irene Nemirovsky, Andrea Camillieri y Sandor Marai, y poseedores de los derechos en español de la saga de Harry Potter. Con ello, Banchik refrendó la aspiración del grupo a seguir siendo un conjunto de sellos independientes, pequeñas casas editoriales que basan su trabajo en la calidez y el toque humano que sólo puede darse en la relación estrecha entre un autor y su editor.

La celebración, que contó con la asistencia de reconocidos autores, como Guillermo Arriaga —Premio Alfaguara de Novela 2020—Sofía Segovia, Alberto Ruy Sánchez, Carmen Boullosa, Emiliano Monge, Sofía Macías y Gaby Vargas, por mencionar algunos, sirvió para dar a conocer la nueva estructura de la dirección editorial, que desde el 1 de febrero de este año recae en Andrés Ramírez, como Director Editorial de los sellos literarios (Alfaguara, Debate, Lumen, Literatura Random House y Taurus; así como de los sellos en formato bolsillo y Grijalbo) y en David García Escamilla, quien asumió la responsabilidad de la Dirección Editorial de los sellos de la división comercial (Aguilar, Plaza y Janés, Suma de Letras, Conecta, Ediciones B y Vergara, así como del área de literatura infantil y juvenil).

El discurso terminó con el llamado a atender el preocupante incremento de la piratería en nuestro país, que, según estimaciones recientes del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, representa que cuatro de cada diez libros que se venden en México sean piratas. Por lo que en este año que inicia PRHGE lanzará de forma particular y en coordinación con la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, “una agresiva campaña de concientización y rechazo contra la piratería, que opera al amparo de las autoridades, y contra el consumo de libros piratas y robados”.

AM.MX/fm

The post Celebra Penguin Random House un exitoso año junto a sus autores appeared first on Almomento.Mx.