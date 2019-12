CIUDAD DE MÉXICO.-La idea de tener una casa alterna es seguir creciendo y descentralizar la Ciudad de México, de acuerdo al director de la Cineteca Nacional Alejandro Pelayo Rangel.

El director de la Cineteca Nacional dijo que existen dos proyectos que se tienen planeados en conjunto con el Complejo Cultural Los Pinos.

“Uno ya inmediato: estamos acondicionando una salita que tienen ya ahí, entonces ya hemos estado pasando películas con ellos y la idea es que sigan saliendo”, declaró. “Ahora, un proyecto maravilloso, que es como la carta a Santa Claus, es poder hacer una cineteca poniente. También se ha hablado de este proyecto, pero eso es más a mediano plazo: una cineteca con varias salas dentro de todo lo que es el corredor cultural de Los Pinos”.

Pelayo Rangel dijo que esto realmente es un proyecto más para el sexenio, por lo que no se sabe cuándo se volvería realidad esta iniciativa. “Los próximos dos años podrían ser dedicados al desarrollo del proyecto y, posteriormente, su consolidación. Yo lo pensaría como un proyecto del sexenio”.

Sobre la posibilidad de ampliar la alianza con otras plataformas de películas para proyectar sus filmes en la Cineteca el director de Difusión y Programación, Nelson Carro, comentó que todo dependerá de la calidad de éstas, y de los criterios y perfil del organismo.

“No le hacemos el feo a nadie, si les interesa, estamos abiertos. Trabajamos con todas las distribuidoras y últimamente en exhibir las producciones más importes de Netflix”, explicó.

Continúa leyendo:

Llega a librerías “El Pillo del Corazón” de Louisa C. Ramos

AMX/KMJ

The post Cineteca Nacional podría tener sede en Los Pinos appeared first on Almomento.Mx.