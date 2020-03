El Circuito Cultural Cuauhtémoc presenta: “Cultura en Vivo”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de acercar la cultura de manera diversa e integradora, la Alcaldía Cuauhtémoc a cargo de Néstor Núñez López ofrece en este periodo de contingencia Cultura en Vivo como una opción para que los vecinos puedan disfrutar de música y baile a través de Internet.

En esta ocasión, la Alcaldía cuenta con la colaboración de diversos talentos del Circuito Cultural Cuauhtémoc, a través del Estudio de grabación Capitán Gallo donde presentan una serie de transmisiones en vivo por la red social Facebook esencialmente. Solistas y pequeños colectivos son presentados miércoles y viernes a las 19:30 horas.

Hoy sábado, la transmisión de “Cultura en Vivo” se llevará a cabo en el mismo horario y contará con la presencia de Tina Cruz y sus Musicantos a través de @AlcCuauhtemocMx.

Esta propuesta está a cargo de la Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos de la Alcaldía para fomentar la cultura en horarios accesibles.

