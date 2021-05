Grandes maestras: Josefina Zoraida Vázquez y Vera

Pablo Cabañas Díaz.

Josefina Zoraida Vázquez y Vera, (1932), cursó la maestría en Historia Universal en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también realizó un doctorado en Historia. Además, posee un doctorado en Historia de América en la Universidad Central de Madrid, y un posdoctorado en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Es investigadora de El Colegio de México y ha impartido su catedra en diversas instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y múltiples universidades de Estados Unidos y Europa. Es Profesora Emérita de El Colegio de México y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido y Honoris Causa como Gran Orden “Victoria de la República”, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, 2017; Doctorado Honoris causa, otorgado por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 2017 y Doctorado Honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2017. También recibió el Premio Andrés Bello que otorga la OEA en 1993, el Premio Nacional de Ciencias y Artes que otorga el gobierno federal en 1999 y la Medalla 1808 otorgada por el Gobierno del Distrito Federal en 2008.

Ser profesora e investigadora en historia no fue fácil para la doctora Vázquez. En 1959, recordó, que mientras daba clases en una preparatoria, le surgieron dos oportunidades para realizar investigación en la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Mérida en Venezuela, en las que prefirieron a un pasante que a una graduada que era mujer. “Además tuve que pelear por un salario igual, aunque tenía más estudios y publicaciones. Lo bueno es que esto no me amargó y seguí trabajando para demostrar mi vocación”.

En su desempeño como académica ha dado clase en la Universidad de Texas en Austin, en la Universidad de California en Berkeley, en Duke University, en la Universidad de Puerto Rico, en la Goethe Universität Frankfurt y en la Universidad de Florencia. Ha sido investigadora invitada en el Instituto de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Texas en Austin y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Fue becaria Rockefeller, Farmer, Thinker, Guggenheim, Center of Advanced Studies en the Behavioral Sciences de Stanford, Silvio Zavala, Fullbright y de la Fundación Carolina. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, vitalicia de la American Historical Association y corresponsal de la Real Academia de la Historia, de la Academia Venezolana de la Historia, de la colombiana y de la peruana.

Por su destacada trayectoria ha obtenido premios y reconocimientos, a los que considera estímulos. “Cuando recibí la llamada en la que me informaban que había ganado el Premio Nacional de Ciencias y Artes, tuve temor de que me estuvieran tomado del pelo y decidí no decirle a nadie hasta que vi la noticia en el periódico. Me dio gran alegría este reconocimiento, lo malo fue que no lo vieran mis padres, les hubiera dado mucho orgullo”.

En el 2003 fue nombrada Investigadora Nacional de Excelencia por el Sistema Nacional de Investigadores, lo que consideró un gran estímulo. “Un compromiso para seguir trabajando, porque ya me queda poco tiempo. Tengo muchas cosas pendientes todavía por hacer y tengo material para hacerlo. Desde 1994 dirige un grupo de 20 investigadores en todo el país que forman parte del Seminario Interinstitucional sobre Centralismo en México,

Ha publicado 112 capítulos en libros colectivos y 190 artículos en importantes publicaciones. Entre sus obras destacan Nacionalismo y Educación en México, Historia de la Historiografía, México frente a Estados Unidos (en coautoría con Lorenzo Meyer), La enseñanza de la Historia, La intervención norteamericana en México, 1846-1848, El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), México y el Mundo. Historia de sus relaciones exteriores: México y el expansionismo norteamericano y Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835).

Sus investigaciones se han centrado en la historia social, política y diplomática de México a lo largo de los siglos XVIII y XIX, así como en la historia de Estados Unidos. Entre sus últimas publicaciones están Dos décadas de desilusiones: En busca de una fórmula adecuada de gobierno (1832-1854 (2009), Décadas de inestabilidad y amenazas, México, 1821-1848 (2010); México y el Mundo. Tomo I México y el expansionismo norteamericano y tomo II, México, Gran Bretaña y otros países (2010). Práctica y Fracaso del Primer Federalismo Mexicano (2012). Dos Décadas de Desilusiones (2010) y Décadas de inestabilidad y amenazas. México, 1821-1848. Francisco García Salinas y el fracaso del federalismo. “Los centralismos mexicanos 1835-1846“es su último trabajo y se encuentra en edición. Su obra y su biografía enaltecen a las académicas de nuestro país.

