Instala Secretaría de Cultura jurados calificadores de la presea Edomex en las categorías artes y letras y deporte

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- La Secretaría de Cultura instaló los jurados calificadores para las Preseas Estado de México en las modalidades de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” y en materia de Deporte, “Filiberto Navas Valdés”.

La Presea Estado de México es el máximo galardón que otorga la entidad, desde 1983, para reconocer el trabajo y talento de personas físicas y morales que, en lo individual y colectivo de diversas áreas, llenan de orgullo a las y los mexiquenses y mexicanos.

Ambos jurados calificadores son presididos por Marcela González Salas, Secretaria de Cultura, y están integrados por personas experimentadas en ambas materias, ganadores de Presea en ediciones anteriores y poseedores de una importante trayectoria en cultura y deporte.

El Jurado encargado de deliberar en la denominación de Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz” está integrado por Ivett Tinoco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, Gabriela Díaz Alatriste, Directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, María Eugenia Leefmans Zurita, escritora y Presea Estado de México 2014, Cristian Román Macías, Coordinador de la Licenciatura en Danza de la UAEM, Ana Mena, pintora, y Betania Paniagua Reynoso, productora de teatro y gestora cultural.

Por su parte, el Jurado en materia deportiva para la Presea “Filiberto Navas Valdés”, está integrado por el Director General de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Haddad, como Secretario, mientras que el resto está constituido por el Presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de México, José Alfredo Castillo Torres, la Presidenta de la Asociación de Deportes para Sordos del Estado de México, Ana María de la Cabada Gallegos, el Presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas del Estado de México, Miguel Ángel Cantún Caamal, el Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, David Gerardo Gutiérrez Figueroa, Corresponsal del Sol de Toluca, Gabriela Rangel Carmona, y la Secretaria de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México, Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac.

En el acto protocolario las y los integrantes de los jurados se comprometieron a actuar con imparcialidad, al tiempo de ser analíticos y congruentes, para elegir al galardonado o galardonada que, en Artes y Letras, así como en Deporte, represente a lo mejor en la entidad mexiquense.

Marcela González Salas compartió que esta condecoración es de gran importancia para el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, ya que reconocer a las y los mexiquenses en tres disciplinas fundamentales para el ser humano como el arte y las letras, así como el deporte, enaltece el talento de la entidad.

Además del alto honor que reviste, quienes reciben la Presea Estado de México obtienen una medalla y fistol de oro, diploma, estímulo económico, además de ver su nombre en una placa conmemorativa que se coloca en las paredes de Palacio de Gobierno.

La premiación se lleva a cabo el 2 de marzo, día en que se celebra el Aniversario de la Fundación del Estado de México.

La presea en Artes y Letras “Sor Juana Inés de la Cruz”, busca a las y los candidatos que por su obra realizada hayan contribuido notablemente a enriquecer el acervo artístico o cultural del estado o del país.

En materia deportiva, la Presea “Filiberto Navas Valdés” se otorga a las personas físicas o morales por el fomento, la protección e impulso a la práctica del deporte o su destacada actuación en alguno de sus rubros.

Este año, las inscripciones para las 17 diferentes modalidades de la Presea Estado de México 2019 se realizarán en línea en el sitio web http://edomex.gob.mx/presea_edomex hasta el 31 de enero a las 18:00 horas, teniendo 11 sedes de apoyo para efectuar el registro, distribuidas en todo el territorio mexiquense.

