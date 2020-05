Son nominadas las editoriales mexicanas Alboroto y El Naranjo para el Premio BOP

CIUDAD DE MÉXICO.- Las editoriales mexicanas, Alboroto Ediciones y Ediciones El Naranjo están nominadas al premio BOP para la región Centro y Sudamérica que concede la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Este reconocimiento se otorga a las mejores editoriales infantiles del año, considerando la creatividad e innovación de sus propuestas.

El certamen, es organizado desde 2013, con motivo de los cincuenta años de la Feria del Libro Infantil de Bolonia y se realiza en colaboración con la Asociación Italiana de Editores (AIE) y con la Asociación Internacional de Editores (IPA). El Premio reconoce la labor de aquellos editores que han destacado en cada una de las seis áreas del mundo: África, América Central y del Sur, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. Al mismo tiempo, está diseñado para fomentar un intercambio mutuo de conocimientos e ideas entre diferentes países, áreas e identidades culturales en todo el mundo.

Cabe recordar que, los editores premiados son elegidos por los expositores que participan en la Feria del Libro Infantil de Bolonia entre una lista restringida que da conocer la feria, basada en las nominaciones que previamente recibieron por parte de las asociaciones de editores e instituciones dedicadas a la promoción mundial de libros y lectura.

Los ganadores se anuncian en el marco de la inauguración de la feria y se exhibe una selección de títulos de todos los editores preseleccionados. Sin embargo, debido a que este año la Feria fue cancelada por la emergencia sanitaria del COVID-19, los resultados se publicarán en el sitio web a partir del 4 de mayo, fecha en la que dará inicio la feria en formato virtual.

Es importante señalar que, del 4 al 7 de mayo se realizará la versión digital de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, asimismo, en esas fechas se nombrará a la editorial ganadora del Premio BOP. Hay que decir que las editoriales mexicanas se han destacado en la Feria del Libro de Bolonia debido a que han recibido reconocimientos y nominaciones como Ediciones Tecolote, nominada tres veces al premio BOP, y en 2007 y 2012 recibió el premio Bologna Ragazzi Award en la categoría “Nuevos Horizontes”; Ediciones El Naranjo también ha sido nominada cinco veces al premio BOP y en 2013 recibió una mención en el Bologna Ragazzi Award; el Fondo de Cultura Económica ha recibido una nominación al premio BOP, en 2017 y, Nostra Ediciones en 2018. Siendo hasta el momento, Petra Ediciones la primera editorial mexicana que ha sido ganadora del Bologna Prize for Best Children’s Publisher, en 2014, y Ediciones Tecolote la segunda en ganarlo en 2018.

El BOP es uno de los premios internacionales más codiciados por el sector editorial infantil y juvenil, siendo la excelencia del proyecto gráfico-editorial, su fuerza innovadora, su equilibrio y su capacidad de diálogo con los lectores jóvenes, los parámetros más importantes para la asignación del premio.

AM.MX/fm

