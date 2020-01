Por Sandra Redmond

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de que concluyera el año, se pudo disfrutar de un proyecto teatral diferente: Teatro en corto. Esta modalidad permite que el público pueda presenciar tres pequeñas piezas que pueden ser comedia, musical o drama, por un precio muy accesible, en espacios pequeños, íntimos, donde no hay aglomeraciones y en los que se genera un ambiente de cercanía y hasta complicidad con los actores.

Teatro en corto abrió sus escenarios un 11 de septiembre de 2014. A cinco años de distancia, sus resultados son muy buenos, con propuestas que permiten a jóvenes actores disponer de espacios nuevos para su trabajo actoral, y al público que gusta de las artes escénicas, contar con varios foros en un mismo lugar, a precios realmente accesible, con diferentes elencos en una misma obra y la experiencia de deleitarse de un teatro en primer plano.

Cada temporada Teatro en Corto ofrece nueve obras diferentes. Ya está próxima a concluir la temporada número 61 que inició en noviembre, pero todavía es tiempo y en una sola noche, se pueden disfrutar hasta seis obras diferentes.

Teatro en corto abre de jueves a sábado a partir de las 20 horas y el domingo desde las 19 horas. Aún están en cartelera y hasta los primeros días de enero de 2020 la pastorela “Cuentan por ahí en un cuento” y las obras “Una Navidad inolvidable”, “Las jaulas”, “Y llegaron los gorrones”, “Sufre mamón”, “Manual para acabar con tu matrimonio”, “Es neta Arjona”, “Labios rojos” y “Párteme la madre Mariano”.

Y también para adultos, hay una cartelera especial que lleva por título “La hora loca”, con funciones a las 23 y 23:30 horas donde aún se pueden ver: “Nuestro sucio secreto de Navidad”, “Los serios seres de las series”, “Por atrás”, “Los besos del diablo”, “Cuna de bobas”, “El ma-ma-mala onda”, “Entrega Mesta”, “Mejor me quedo adentro” y “La última parada”.

Consulta la cartelera de estas producciones de Lola Cortés, Paco Lalas y Fernando Lozano en https://www.facebook.com/TeatroEnCorto/ o llega directamente a Teatro en Corto, que se ubica en Yosemite 40, colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez y pregunta en taquilla por sus promociones. Aprovecha tres obras por un boleto.

