Detituye Atlas FC a Rafael Puente del Río como DT

GUADALAJARA, JALISCO.- Tras el regreso del plantel a Guadalajara, luego de disputar su partido correspondiente a la jornada tres ante San Luis del Torneo Guard1anes 2020, la Directiva de Atlas FC hizo oficial la destitución de Rafael Puente del Río como entrenador del Primer Equipo.

A través de un comunicado, la Directiva expresó : «Valoramos su profesionalismo, así como el esfuerzo y trabajo realizados, tanto por Rafa como por su Cuerpo Técnico, desde su incorporación en el Torneo Clausura 2020; además de desearles éxito en sus futuros proyectos».

De igual forma, se comunicó que, de manera interina, el profesor Rubén Duarte se hará cargo del equipo de cara al duelo de la fecha cuatro ante Toluca, a celebrarse el próximo jueves en el Estadio Jalisco.

AM.MX/fm

