Juegos divisionales en busca del Super Bowl LIV

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete de los ocho clubes en pugna por el Lombardi Trophy, cuyo ganador se definirá en el Super Bowl LIV en Miami, no estuvieron en esta instancia de la postemporada el año pasado. Eso significa la voltereta más grande entre año y año en la vuelta Divisional desde 1990, cuando la NFL instituyó el actual formato de postemporada, de 12 equipos. En otras palabras, 15 equipos han estado a un partido de clasificar al Juego de Campeonato de la AFC o al de la NFC desde el comienzo de la postemporada 2018.

Los cuatro clubes de la NFC –los GREEN BAY PACKERS, MINNESOTA VIKINGS, SAN FRANCISCO 49ERS y SEATTLE SEAHAWKS– son nuevos entre los últimos ochos de la NFL. En la AFC, los BALTIMORE RAVENS, HOUSTON TEXANS y TENNESSEE TITANS se unen al grupo, mientras que los KANSAS CITY CHIEFS representan al único club en realizar una segunda aparición consecutiva en la vuelta Divisional.

Los Titans, preclasificados número 6, cuyo triunfo 20-13 en New England de la semana pasada aseguró que la NFL tendrá dos equipos nuevos en el Super Bowl por primera vez en cuatro años, se ganó el boleto para enfrentar al preclasificado Nº1 de la AFC, Baltimore, el sábado en horario central (8:15 PM, hora de New York, CBS).

Mientras tanto, el preclasificado número 6 de la NFC, Minnesota, se alzó con una victoria 26-20 en la prórroga en New Orleans la semana pasada para avanzar a la vuelta Divisional, donde el preclasificado Nº 1, San Francisco, lo espera en el primer juego del sábado (4:35 PM, hora de New York, NBC).

Los preclasificados N° 6 están ahora 4-0 a lo largo de las últimas dos temporadas. Por primera vez en la historia de la NFL, los cuatro preclasificados N° 6 clasifican a la vuelta Divisional de la postemporada en años consecutivos, incluyendo a INDIANAPOLIS y PHILADELPHIA en 2018.

JUVENTUD BAJO CENTRO. La edad promedio de los ocho mariscales de campo que se espera titularicen este fin de semana es 28 años y 271 días de edad, el promedio de edad más joven de los mariscales de campo titulares en la vuelta Divisional la temporada 2010 (28 años y 197 días).

CULTURA DE COMPETICIÓN. Desde el Super Bowl LI, cuando New England derrotó a Atlanta 34-28, en la primera prórroga en la historia del Super Bowl, los partidos de postemporada fueron por demás competitivos. Comenzando con ese Super Bowl, los últimos 27 duelos de postemporada fueron decididos por apenas 8.1 puntos en promedio.

Cuatro de los últimos siete partidos de postemporada de la NFL llegaron hasta la prórroga.

Los equipos tienen marca combinada de 8-6 a lo largo de los últimos 14 juegos de postemporada de la NFL (excluyendo el Super Bowl LIII, que se disputó en terreno neutral). ​

INDICADOR DE CORTES/ENTREGAS. Siete de los ocho equipo sobrevivientes de la liga terminaron entre los 10 primeros en margen de entrega de balón esta temporada. GREEN BAY (+12) y SEATTLE (+12), que empataron el tercer puesto en la NFL durante la temporada regular y el domingo se encuentran en Lambeau Field (6:40 PM, hora de New York, FOX), tienen los mejores márgenes de entrega de balón entre los equipos que siguen participando. MINNESOTA (+11, quinto), BALTIMORE (+10, sexto), KANSAS CITY (+8, empatado en el séptimo), TENNESSEE (+6, noveno) y SAN FRANCISCO (+4, empatado en el décimo) también se ubicaron entre los 10 primeros esta temporada.

Un vistazo más detallado a cada de los partidos de la vuelta Divisional:

MINNESOTA VIKINGS (11-6) en SAN FRANCISCO 49ERS (13-3) (Sábado, 4:35 PM, hora de New York, NBC)

Minnesota y San Francisco se vieron las caras cinco veces en la postemporada, con los 49ers ostentando una ventaja de 4-1 en el historial. Los Vikings prevalecieron en la vuelta Divisional 1987, pero San Francisco regresó para ganar en duelos divisionales con Minnesota en cada una de las siguientes dos temporadas, 1988-89, ganando Super Bowls consecutivos en el proceso. Los 49ers también se impusieron en un duelo Divisional de la postemporada 1997 y, en su único encuentro en postemporada fuera de San Francisco en este enfrentamiento, derrotaron a los Vikings en el estadio Metropolitano en 1970.

Los Vikings la semana pasada derrotaron en uno de los juegos de Comodines a New Orleans en 26-20 en la prórroga. El mariscal de campo de Minnesota KIRK COUSINS orquestó una marcha anotadora de 75 yardas en la prórroga, completando la faena con un pase de cuatro yardas al ala cerrada KYLE RUDOLPH. El corredor de Minnesota DALVIN COOK tuvo 130 yardas desde la línea de golpeo (94 acarreando, 36 recibiendo) y dos acarreos anotadores en el triunfo.

Los 49ers ganaron la NFC Oeste por primera vez desde 2012. El mariscal de campo JIMMY GAROPPOLO (índice de pasador de 102) se unió a los miembros del Salón de la Fama JOE MONTANA y STEVE YOUNG como los únicos jugadores de los 49ers en terminar una temporada con índice de pasador de 100 o más alto desde 1950. El ala cerrada GEORGE KITTLE (2,945 yardas recibiendo) superó al miembro del Salón de la Fama MIKE DITKA (2,774) para la mayor cantidad de yardas recibiendo en la historia por un ala cerrada a lo largo de sus primeras tres temporadas en la NFL.

TENNESSEE TITANS (10-7) en BALTIMORE RAVENS (14-2) (Sábado, 8:15 PM, hora de New York, CBS)

Los Titans y los Ravens tienen tres encuentros en postemporada previos, con Baltimore teniendo la ventaja de 2-1. En su camino a su triunfo en el Super Bowl XXXV, los Ravens se alzaron con una victoria en Tennessee en la vuelta Divisional 2000. Los Ravens también ganaron un partido Divisional en esa temporada 2008, en Nashville, mientras que los Titans ganaron un partido de Comodines en 2003, en Baltimore.

Tennessee ganó un juego de postemporada por segunda ocasión en tres temporadas con su triunfo visitando a New England la semana pasada. El de los Titans es el cuarto equipo desde la fusión AFL-NFL de 1970 en tener al pasador con mejor índice y al campeón en yardas terrestres de la liga. El mariscal de campo RYAN TANNEHILL lideró la NFL con un índice de pasador de 117.5 durante la temporada regular, mientras que el corredor DERRICK HENRY –que lideró la liga con 1,540 yardas por tierra– acarreó 182 yardas y una anotación la semana pasada, la mayor cantidad de yardas terrestres en un partido de postemporada desde el de Green Bay RYAN GRANT (201) el 12 de enero de 2008, en una victoria en la vuelta Divisional de 2007 sobre Seattle en Lambeau Field.

Los Ravens, que lideraron la liga con 33.2 puntos por partido, tuvo 12 jugadores nombrados al Pro Bowl, un pico de la NFL, tras las 14 victorias de la franquicia, algo inédito. Baltimore rompió la marca de la NFL para una sola temporada con 3,296 yardas por tierra, incluyendo 1,206 por parte de LAMAR JACKSON, la mayor cantidad de yardas terrestre por un mariscal de campo en una sola temporada en la historia de la NFL. El ala cerrada MARK ANDREWS lideró a los alas cerradas de la NFL con 10 recepciones anotadoras y registró 64 recepciones, la mayor cantidad del equipo. El esquinero MARCUS PETERS tuvo cinco intercepciones en 2019.

HOUSTON TEXANS (11-6) en KANSAS CITY CHIEFS (12-4) (Domingo, 3:05 PM, hora de New York, CBS)

Los Texans y los Chiefs se enfrentaron una vez en postemporada, un partido de Comodines de 2015 ganado por Kansas City. En el lapso 1960-62 los Chiefs fueron conocidos como los Dallas Texans, antes de mudarse a Kansas City en 1963. En la sexta semana de esta temporada, Houston derrotó a Kansas City 31-24 en el estadio Arrowhead.

Debajo 16-0 en el marcador ante Buffalo en el tercer período la semana pasada, Houston regresó para ganar 22-19 en la prórroga. El mariscal de campo DESHAUN WATSON se escapó a dos defensas para completar un pase de 34 yardas al corredor TAIWAN JONES y estableció el gol de campo definitorio. El receptor de Houston DEANDRE HOPKINS en 2019 empató el liderazgo de la AFC con 104 recepciones. El apoyador de los Texans WHITNEY MERCILUS tiene siete capturas en los siete partidos de postemporada de su carrera, mientras que el ala defensiva J.J. WATT tiene seis capturas en los siete juegos de su carrera en postemporada.

Los Chiefs ganaron la AFC Oeste por cuarta temporada seguida. El entrenador en jefe ANDY REID realiza la 15ª aparición de su carrera en la postemporada. El mariscal de campo PATRICK MAHOMES es el primer jugador en la historia de la franquicia en lanzar al menos 4,000 yardas y 25 o más anotaciones en temporadas consecutivas. TRAVIS KELCE se convirtió en el primer ala cerrada en la historia de la NFL con al menos 1,000 yardas recibiendo en cuatro temporadas seguidas.

SEATTLE SEAHAWKS (12-5) en GREEN BAY PACKERS (13-3) (Domingo, 6:40 PM, hora de New York, FOX)

Los Seahawks y los Packers se encontraron tres veces en la postemporada, con Green Bay ostentando una ventaja de 2-1 en el historial. En 2003, Green Bay derrotó a Seattle en la vuelta de Comodines al devolver una tempranera intercepción en la prórroga hasta la anotación. En la vuelta Divisional 2007, los Packers vencieron a los Seahawks en un nevado partido disputado en Lambeau Field. Y en su más reciente encuentro de postemporada, el Campeonato de Conferencia de la NFC 2014, Seattle se ganó el derecho a protagonizar el Super Bowl al sobreponerse a una desventaja de 16 puntos en el medio tiempo y terminar ganando en la prórroga.

Los mariscales de campo AARON RODGERS (99.4) y RUSSELL WILSON (96.0) se ubican quinto y sexto, respectivamente, en índice de pasador en postemporada, con un mínimo de 100 intentos. Conforman también el único par de mariscales de campo titulares entre los equipos en la postemporada que ganaron algún Super Bowl.

Los Seahawks tuvieron siete capturas en su triunfo en la vuelta de Comodines jugado en Philadelphia la semana pasada, estableciendo la marca de franquicia para un solo juego en postemporada. En ocho de sus 10 temporadas como entrenador en jefe, PETE CARROLL llevó a Seattle a la postemporada. Wilson lanzó 325 yardas y una anotación en el triunfo sobre los Eagles. El corredor MARSHAWN LYNCH tiene 10 acarreos anotadores en los 12 partidos de su carrera en postemporada. El receptor DK METCALF la semana pasada tuvo una recepción anotadora y 160 yardas recibiendo, la mayor cantidad por un novato en un juego de postemporada en la era del Super Bowl.

Green Bay ganó la NFC Norte por primera vez desde 2016 y está empatado con Baltimore en el liderazgo de la NFL, con siete victorias en casa. MATT LAFLEUR se sumó a JIM CALDWELL (2009), JIM HARBAUGH (2011), STEVE MARIUCCI (1997) y GEORGE SEIFERT (1989) como uno de los cinco entrenadores en jefe en la historia de la liga en ganar al menos 13 juegos en su primera temporada al mando de un equipo. El mariscal de campo AARON RODGERS se ubica quinto en la historia de la postemporada de la NFL en pases anotadores (36). El corredor AARON JONES empató el liderazgo de la liga en acarreos anotadores (16) y en anotaciones desde la línea de golpeo (19). Los apoyadores ZA’DARIUS SMITH (13.5) y PRESTON SMITH (12) son el único par de compañeros de equipo de los Packers en cada uno registrar al menos 12 capturas desde que la captura individual se convirtió en estadística oficial, en 1982.

AM.MX/FM

The post Juegos divisionales en busca del Super Bowl LIV appeared first on Almomento.Mx.