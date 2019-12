Muere el luchador Mr. Niebla por infección en la sangre

MÉXICO.- La tarde del lunes 23 de diciembre el luchador Mr. Niebla falleció a los 46 años de edad tras sufrir de una infección de sangre que padecía desde hace algunos meses.

La enfermedad se le desató luego de una luxación en el codo del brazo derecho, que paulatinamente se complicó desde finales de septiembre.

Para octubre, el gladiador fue internado y dado de alta a los pocos días, sin embargo, volvió a recaer.

#QEPD en gloria este… pic.twitter.com/Jp8gTIMZal — idolos del ring (@idolos_delring) December 24, 2019

Ante la muerte de Mr Niebla, algunos de sus compañeros de ring lamentaron el deceso del luchador con mensajes de despedida.

“Lamentable noticia, Mr. Niebla mejor conocido como el Rey del Guaguanco se nos adelantó a la Arena Celestial”, escribió en su Twitter el luchador Cinta de Oro.

La lucha libre está de luto El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó este lunes a través de #Twitter la muerte del luchador Mr. Niebla. «Tuvo una destacada trayectoria en la historia de este deporte colocándose como una de las máximas figuras», destacó el #CMLL#QEPD pic.twitter.com/GkoGo4VQCl — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) December 24, 2019

Mr. Niebla trabajaba con el Consejo Mundial de Lucha Libre desde hace 23 años, empresa que dejó en el 2007 para unirse por un año a la AAA. Regresó al CMLL en 2009, manteniéndose hasta la fecha.

El luchador fue campeón mundial de peso completo del CMLL, además de poseer el cinturón mundial de parejas del mismo organismo junto a Shocker, así como el título mundial de tríos del CMLL en algunas de ocasiones.

En la última etapa de su gran trayectoria, Mr. Niebla se dedicó a hacer reír a las Arenas con pasos de baile que concluían lamiéndose la mugre y el sudor para luego escupirlo y tragárselo de nuevo ante los gritos y aplausos del público @MrGuaguanco #ÍdolosDelRing #QEPD #MrNiebla pic.twitter.com/I8NaqUiCzn — Desde La 3a Cuerda (@3acuerda) December 24, 2019

Con información de Milenio.

