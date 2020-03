Por coronavirus, partidos de la Liga Española se realizarán a puerta cerrada

CIUDAD DE MÉXICO.— La Liga informó que los partidos de primera y segunda división se jugarán a puerta cerrada “desde el día de hoy hasta dentro de dos semanas” debido a la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus.

“La Liga seguirá en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes para atender sus recomendaciones y/o decisiones, anteponiendo la salud de aficionados, jugadores, empleados de clubes, periodistas, ante la crisis sanitaria del Covid-19”, afirmó la patronal de clubes profesionales en un comunicado.

Nota informativa. LaLiga se jugará a puerta cerrada durante las próximas dos semanas. 📝 https://t.co/1bgjAi9GNM pic.twitter.com/F5KlPZHQVM — LaLiga (@LaLiga) March 10, 2020

La medidas similares se anunciaron en Italia, en donde los eventos deportivos en el país, incluidos los juegos de futbol de la Serie A y los eventos preparatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio, se suspenderían hasta el 3 de abril.

Mientras que en Alemania, la Bundesliga organizará sus primeros juegos sin espectadores esta semana. Borussia Mönchengladbach señaló que su partido contra Colonia de este miércoles tendrá lugar en un estadio vacío. Borussia Dortmund se enfrentará a Schalke también sin fanáticos.

En tanto, la UEFA Champions League también se están viendo afectados en España. El Valencia y el Barcelona, que enfrentarán al Atalanta y al Napoli en los octavos de final también se jugarán a puerta cerrada.

Además, La Liga ya piensa en una posible suspensión de los partidos por algún tiempo, tal y como sucediera con la Serie A de Italia que no se jugará por lo menos hasta abril. Es por eso que está estudiando posibles fechas para reanudar el torneo, pensando que en verano se disputará la EURO 2020 en diferentes países de Europa.

#Deporte #ChampionsLeague Confirmado tras el peligro inminente de contagio de Coronavirus COVID-19 en España, Barcelona vs. Napoli se jugará a puerta cerrada, este 18 de marzo en el Camp Nou. pic.twitter.com/j0Kcbg40vt — Revista MB® (@MBucaramanga) March 10, 2020

El anuncio se produjo después de que el Gobierno español describió una serie de medidas preventivas que se están implementando para ayudar a contener la propagación del virus; entre ellas, todas las escuelas de la región cerrarán durante dos semanas a partir de este miércoles.

El Ministro de Salud de España anunció este lunes un fuerte aumento en los casos de coronavirus en Madrid y sus alrededores, hubo más de mil 200 casos confirmados, con 28 muertes y 74 personas en cuidados intensivos.

