Reciben como héroe en una taquería a portero de Dorados, Luis López

CULIACÁN, SINALOA.- El portero de Dorados de Sinaloa, Luis López fue recibido como héroe en una taquería de Culiacán tras ser clave en la obtención del boleto a los Cuartos de Final de la Copa MX.

El portero de 20 años fue uno de los protagonistas en el partido de vuelta ante Chivas por los Octavos de Final de la Copa MX al detener el penal cobrado por Miguel Ponce, quien fue el único jugador que no acertó su disparo en la tanda. La atajada del joven guardameta originario de Culiacán fue la que le dio el pase a Dorados a la siguiente ronda del certamen.

Debido a su gran intervención, un grupo de seguidores del ‘Gran Pez’ que se encontraba en una taquería se sorprendieron cuando vieron llegar a López no dudaron en aplaudirle y reconocerlo por su gran trabajo. Los aficionados empezaron a gritar “portero” y algunos aprovecharon para tomarse la fotografía del recuerdo con el cancerbero.

Luis López, quien fue titular en el debut de Dorados en el Clausura 2020 del Ascenso MX, y el resto de sus compañeros se enfocarán ahora en su próximo partido ante Atlante por la Jornada 2 de la Liga de Plata.

