Tomateros de Culiacán se lleva el segundo de la Serie

CULIACÁN, SINALOA.- Ramiro Peña aprovechó lo último que le quedaba en el brazo al abridor Mitch Lively al empalmar doblete con dos outs en el fatídico séptimo inning para mandarlo a las regaderas, el zurdo Román Peña fue fácil víctima de Sebastián Elizalde que empalmó sencillo productor y los Tomateros de Culiacán derrotaron la noche del jueves 4-3 a los Venados de Mazatlán para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.

La serie tendrá un descanso y el sábado se reanudará a las 18 horas (tiempo local) en el Puerto de Mazatlán, donde la novena de JJ Pacho buscará reaccionar.

De acuerdo con el diario deportivo ESTO, Tomateros tomó la ventaja en el segundo capítulo con cuadrangular de Joey Meneses, su segundo de la final, pero un error del tercera base Antonio Lamas permitió a los visitantes emparejar las acciones, incluso tomaron la ventaja con doblete remolcador del veterano Chris Roberson.

Lamas lavó su error en el cierre del cuarto capítulo, al igualar el marcador 2-2, gracias al indiscutible que consiguió.

Culiacán se puso adelante en la quinta ronda, con un largo fly de sacrificio de Sebastián Elizalde.

Venados sorprendió con un batazo de cuatro esquinas, que salió del madero de Sebastián Valle, pero no pudieron irse arriba, pese a dejar a hombres en la primera y tercera base con dos outs, donde Issmael Salas abanicó la brisa ante los disparos del relevista Ryan Kelly, quien a la postre fue el vencedor. Alberto Baldonado sacó los últimos tres outs para apuntarse el salvamento.

Dice un refrán beisbolero: “las carreras que no hagas, te las van hacer” y eso precisamente hicieron los guindas.

José Chávez y Rico Noel fueron dominados por el abridor Lively, pero Ramiro Peña lo mandó a descansar al conectar doblete. Pacho jaló por Román Peña, quien hace algunos años era solamente bateador, pero ahora en su nueva faceta fue presa de Elizalde que produjo su segunda anotación de la noche.

VENADOS 3-4 TOMATEROS

SEGUNDA ENTRADA

Joey Meneses vuelve hacer de las suyas, comienza el cierre del segundo inning con cuadrangular, ahora ante el estelar Mitch Lively y Culiacán gana 1-0 a Mazatlán

TERCERA ENTRADA

Un error del tercera base Antonio Lamas a batazo de Edson García permitió anotar a Walter Ibarra y Venados logró empatar las acciones 1-1 en el tercer acto.

CUARTA ENTRADA

La ofensiva de los guindas responde y anota ahora sin dar batazos de cuatro esquinas, Antonio Lamas dio sencillo productor, el coach de tercera base no arriesgó a Efrén Navarro y lo retuvo en el tercer cojín, donde se quedó, al fallar Alí Solís y José Chávez. Terminan cuatro innings completos, Mazatlán y Culiacán van 2-2.

QUINTA ENTRADA

Tomateros batalla con sus pitcheo, tiene que echar mano de su bullpen desde el quinto capítulo. el zurdo Carlos Vázquez hizo su trabajo ante Carlos Muñoz con hombres en las esquinas. El derecho Juan Ramón Noriega hizo lo propio con Issmael Salas y lograron colgar el cero.

Largo elevado de Sebastián Elizalde al prado de la derecha permitió anotar a Rico Noel con la carrera que permite a Tomateros retomar la delantera, están arriba 3-2 en el cierre del quinto inning.

SEXTA ENTRADA

Sasagi Sánchez entra en la sexta tanda y cuelga la argolla para Culiacán, recetó par de chocolates. Tomateros sigue adelante 3-2.

Mitch Lively cumple, retira en 1-2 y 3 la parte baja del sexto capítulo, pero sus compañeros no lo ayudan a la ofensiva. Después de seis episodios completos seguimos 3-2 a favor de Tomateros sobre los Venados.

SÉPTIMA ENTRADA

Sebastian Valle responde y la manda del otro lado del jardín izquierdo ante los disparos de Sasagi Sánchez y Venados empata el encuentro 3-3.

El zurdo Derrick Loop le falla a su manager Benjamín Gil, enfrenta a dos bateadores y a los dos puso en los senderos, pero Ryan Kelly lo salvó y Venados solamente logra emparejar las acciones. 3-3.

El zurdo Román Peña releva al abridor Mitch Lively y acepta sencillo productor del zurdo Sebastian Elizalde y Tomateros retoma la delantera en el fondo del fatídico séptimo inning. Culiacán gana 4-3 a Mazatlán.

OCTAVA ENTRADA

El joven relevista Daniel Duarte entra a tirar la octava ronda con sus rectas de más de 90 millas y retira en orden a sus rivales. Terminan siete entradas y media en el estadio Culiacán y Tomateros tiene la ventaja de 4-3 ante Venados.

Se fueron ocho entradas completos, Tomateros va por tres outs para ponerse adelante en la serie final 2-0. A Venados se le termina el tiempo para reaccionar.

NOVENA ENTRADA

Edson García eleva al derecho y el partido termina. Ganan los Tomateros 4-3.

AM.MX/fm

The post Tomateros de Culiacán se lleva el segundo de la Serie appeared first on Almomento.Mx.