38% considera que las elecciones son una oportunidad para decidir el rumbo del país: COP UVM

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco menos de un mes de celebrarse los comicios en el país, 38% de la población, siente que con la llegada de la temporada electoral se presenta la oportunidad de participar para decidir el rumbo del país y, mayoritariamente, considera que el papel de la ciudadanía no solo es indispensable como votante, también lo es su presencia y labor el día de la elección.

De este modo, de acuerdo con la encuesta Votaciones 2021. Valoración de los mexicanos sobre el proceso electoral, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, 86% de la población confía en un proceso electoral donde los ciudadanos están a cargo de las casillas electorales y 91% estima que la participación de la población como funcionario de casilla es muy importante.

No obstante, 32% admitió que de haber sido seleccionado como funcionario para el día de la elección sería poco o nada probable que aceptara participar y 68% sí habría aceptado.

Autoridades electorales y confianza en los comicios

Tomando en cuenta que los comicios se celebrarán en una situación de pandemia, las autoridades electorales han informado el protocolo sanitario para salvaguardar la salud de los votantes. 60% siente confianza en que las autoridades electorales garantizarán un ambiente de limpieza y desinfección el día de las elecciones, (31% externa poca y 9% nada de confianza).

Y en temas de transparencia, imparcialidad, certeza e independencia, ¿qué tanta confianza se tiene en las autoridades electorales? Aunque hay una opinión divida, se nota que la desconfianza va ganando terreno, por ejemplo, externa confianza en que las autoridades garantizarán una elección transparente 46%, 54% siente poca o nada de confianza; 48% cree que garantizarán una elección confiable versus 52% que opina lo contrario; 45% confía que las autoridades serán imparciales al resolver disputas entre partidos políticos, pero 55% confía poco o nada; 48% confía en que multarán a los partidos políticos que incumplan la ley (52% confía poco o nada) y; 52% cree que mantendrán su independencia respecto a otros poderes.

Desconfianza en alianzas y en nuevos partidos

Un mensaje recurrente en esta campaña es el tema de las alianzas, al respecto, 60% percibe que los partidos que decidieron unirse a otros traicionan sus principios (en la encuesta Votaciones y Expectativas del nuevo gobierno realizada por el COP UVM en 2018, este porcentaje fue 49%); un porcentaje amplio también opina que la plataforma del partido queda en segundo plano, al elegir candidatos que son populares sin importar su ideología (77%).

En la contienda electoral también aparecen figuras dedicadas a la actuación, deporte y espectáculos. Al respecto únicamente 25% está de acuerdo con que estos candidatos cuentan con habilidades para dedicarse a la política (75% no lo cree así); tres cuartas partes de los entrevistados discrepa de la idea de que estos candidatos trabajarán por la ciudadanía una vez en el cargo y 75% percibe que, de ganar, no tendrán independencia para decidir por sí mismos, incluso 64% considera poco o nada probable que estas figuras concuerden con la ideología del partido que los postula. Aunque la opinión parece no favorecer a estos aspirantes en relación al desempeño político que tendrían si ganasen en la contienda, 49% admite que cuentan con el reconocimiento de la población y 75% ve probable que los ciudadanos voten por ellos.

Sobre los partidos de reciente creación, 62% está de acuerdo en que son una opción para ejercer el voto y 55% concuerda con que pueden competirle al resto de los partidos, pero en contraste, 60% cree que de ganar no serán tomados en cuenta por los miembros de otros partidos. Un porcentaje idéntico no siente que son más confiables que el resto de los partidos, y 71% señala que la prioridad de estas nuevas entidades políticas obedece a la obtención de dinero público.

En el contexto de las campañas han surgido señalamientos sobre los candidatos por algún delito, entre ellas noticias falsas o llamadas fake news. Del primer asunto, 66% opina que, ante una acusación en su contra, el postulante a un puesto de elección popular debería retirarse de la contienda sin importar si es culpable o inocente, mientras que 29% estima que debería permanecer hasta que se demuestre su culpabilidad o inocencia.

En cuanto a las fake news, 84% considera que este tipo de notas se han generado para afectar a algún candidato y para 51% son los partidos políticos los responsables principales de generarlas durante la campaña electoral.

