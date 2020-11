AGENDA MEXIQUENSE: Prevenir y erradicar este flagelo; JO

Pastor Tapia

Privilegiar la salud: Ernesto Nemer.

Emiten convocatoria a Consejeros.

Gran conmoción ha causado los tres feminicidios registrados en las últimas 48 horas tan sólo en Toluca. Desafortunadamente, la violencia en contra de las mujeres no cesa y cada día es más evidente la enorme deuda que tiene el Estado mexicano con este sector, con la sociedad y la herida tan profunda, que sigue abierta por los más de 10 asesinatos de mujeres que ocurren diariamente en el país en una espiral que también ha arreciado con el confinamiento.

Ante este panorama, desde 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que encabeza Jorge Olvera García, se pronunció fuerte al respecto, haciendo un llamado urgente a los tres poderes, a la Fiscalía y a los 125 ayuntamientos para prevenir y erradicar este flagelo, a través de una Recomendación General. Desde entonces, ha emitido pronunciamientos, Recomendaciones, un Decálogo para defender los derechos de las mujeres, campañas contra la violencia digital y creó una Visitaduría Especializada para atender temas de género.

Se vienen tiempos políticos y sin duda, este tema de la violencia contra la mujer quedará más expuesto que nunca, es por ello que el ombudsman ha sido enfático en señalar que ya es momento de terminar con el patriarcado, el machismo, el techo de cristal que impide el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos. Que las autoridades tomen un papel más activo, preventivo y menos reactivo, además de que envíen un mensaje contundente a los generadores de esta violencia, a fin de que sepan que los tiempos del machismo deben terminar de una vez por todas.

¿Estarán las instituciones electorales y políticas preparadas para defender y reivindicar el papel de la mujer en las próximas elecciones? Ojalá que sí, ya que, de lo contrario, este periodo solamente será el reflejo de la triste situación que se vive en el país, en torno a las agresiones de toda clase en contra de las mujeres.

DE MI LIBRETA

… La Secretaria General de Gobierno, que preside Ernesto Nemer, exhorta a los 125 alcaldes de la entidad a instrumentar las medidas necesarias para monitorear y supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19, en el marco de El Buen Fin… Con el propósito de salvaguardar la salud y la vida de las y los mexiquenses, y reactivar la economía, llamó a los alcaldes mexiquenses a que, con apoyo de su estructura y de los medios de difusión a su alcance, reiteren a la población la importancia de cumplir con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud… La Secretaria de Educación (SEDUC) a cargo de Gerardo Monroy continúa haciendo limpieza en su área para empatar con la SEP los proyectos de la Educación a Distancia II y a la vez fortalecer el trabajo del mejor magisterio del país y desde luego donde se atiende la matrícula más grande… También los hay privilegiados, como Alejandro De Luna Mercado, Coordinador de Educación Artística de la Zona R- 022 de la Dirección de Educación Física, Artística y Salud… Este seudo servidor público, es muy autoritario, que grita a los cuatrocientos “estas nuevas autoridades me hacen lo que el viento a Juárez”; yo seguiré imponiendo mi autoridad; tan es así que la mentora Anastasia Vega le tiene miedo. Es tan autoritario que se burla de la comparecencia de Gerardo Monroy ante el pleno de la LX legislatura al tacharlo de ignorante… Durante los siete meses que van desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país, es decir del 20 de marzo a la fecha, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ha brindado 22 mil 738 asesorías a trabajadores sobre sus derechos laborales… Así lo informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Terrón, quien destacó que esas asesorías se han logrado

gracias al esfuerzo y las guardias que realizan los servidores públicos, pues debido a la pandemia, la Procuraduría laboral opera con 30 por ciento del personal en sus distintas sedes, ubicadas en Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Tlalnepantla y Toluca, mientras que el resto continúa realizando teletrabajo… De gira por el municipio de Huixquilucan – cuyo alcalde, Enrique Vargas del PAN sueña con ser el candidato al gobierno mexiquense- Alfredo Del Mazo, comento: “cada vez son más mujeres, más familias las que reciben el apoyo del Salario rosa, que además algo que a mí me da mucho gusto es que el Salario rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, en las manos de las mujeres, ustedes sí saben cómo invertir cada peso que le llega a la familia, es más, hacen que cada peso que llega rinda más, saben cómo invertirlo, son expertas en el ahorro”… Los Consejeros Electorales del IEEM, avalaron la Convocatoria para ocupar un cargo de Consejera o Consejero en los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral próximo. Quienes ocupen las 540 consejerías distritales, y las 1500 municipales, en el ámbito de su competencia, coadyuvarán en la organización, el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral para la elección de integrantes del legislativo y ayuntamientos… Pedro Zamudio, Consejero Presidente del IEEM, sostuvo que en aras de fortalecer e impulsar la participación principalmente de la juventud, se realizó una trascendente acción afirmativa que establece que las personas que deseen inscribirse deberán tener 25 años de edad como mínimo…

