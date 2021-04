AGENDA MEXIQUENSE: Regula el Senado la Publicidad

Pastor Tapia

Hay que ser valiente para arrastrar una cobija llena de errores y desatinos y aun así predicar hasta el cansancio que repetirás en tu puesto. La RAE define la virtud de valentía como una acción material o inmaterial, esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas naturales. Nos cuentan que eso está pasando en el equipo del Rector Barrera Baca; pues sus más cercanos prenden sus veladoras y hacen hasta lo imposible por acomodarse en el equipo de uno o de otro candidato a la rectoría.

Tal como lo hiciera Gastón Pedraza que se ha hecho aplaudir y halagar por sus “amigos”, amén de mandar avanzada para quedar bien con Carlos Barrera, lo mismo que el malogrado y ahora sancionado ex abogado general Luis Raúl Ortiz, el becerro ya incorporado a la campaña del candidato Barrera, y ahora el Secretario de Finanzas Octavio Bernal no se cansa de repetir con sus cercanos que él espera continuidad en su cargo, porque su jefe lo ha recomendado para que lo cuide en la próxima administración.

Ha trascendido que Don Octavio juega en dos bandas, con Carlos Barrera, le apuesta a que su todavía jefe logre incrustarlo en el Gabinete siguiente. Según sus propias palabras su fortaleza radica en la cercanía y confianza que le ha tenido Alfredo para manejar una secretaría con gran peso en la institución, pero también nos comentan los que están en el ojo universitario que junto a su amigo de aventuras Joel Bello, hacen sus pininos para apoyar a la candidata Yolanda Ballesteros.

La razón es que los tres, Octavio, Joel y Yola cursaron el mismo doctorado, en una escuela patito de Zumpango. Quizá esto explica por qué Yola tuvo un gran recibimiento en la UAP Huehuetoca. Quizá Octavio está apoyando no $olo moralmente a Yola y en eso radica la seguridad con la que expresa su futuro. Los que conocen a Octavio dicen que no actúa por voluntad propia ¿Será acaso instrucción de Alfredo Barrera apoyar a la candidata Ballesteros? Es pregunta que pronto encontrará respuesta. Al tiempo…

DE MI LIBRETA

… El Senado de la República aprobó por mayoría la nueva Ley de Publicidad, que busca promover la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, así como prevenir y combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida en favor de personas determinadas, y en perjuicio de anunciantes y consumidores… Estas, serán aplicables a los actos, contratos, convenios, acuerdos, procedimientos o cualquiera que sea el nombre o denominación que se le dé y que celebren, entre sí, dos o más agentes económicos… Dispone una serie de regulaciones para agencias, medios de comunicación y demás actores involucrados para trasparentar la información de los contratos y la adquisición de espacios publicitarios, evitar su reventa y pagos en especie. Asimismo, señala que las agencias que prestan servicios a los anunciantes no podrán, simultáneamente, prestar servicios a los medios de comunicación… Establece multas, equivalentes al dos por ciento de sus ingresos, para aquellos anunciantes o agencias que no celebren un contrato en los términos que establece esta Ley, así como al medio que no entregue directamente al anunciante la factura e información requerida… Como un interlocutor permanente de todos los órganos electorales que contribuyen a robustecer el sistema democrático en la entidad, la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Ernesto Nemer, consolida un esquema de unidad institucional en el desarrollo del proceso electoral más grande de la historia… En el marco del 25 aniversario de fundación del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que preside el Magistrado Raúl Flores Bernal, Nemer mencionó que el 6 de junio más de 12 millones de mexiquenses serán llamados a votar, y toca a las instituciones garantizar la paz social y el respeto de cada sufragio… En su exposición, Flores Bernal sostuvo que el TEEM, se erige como un órgano garante de las libertades de la ciudadanía y como un árbitro imparcial que da certeza a los procesos electorales. Durante la Ceremonia del 25 aniversario de instalación e inicio de funcionamiento del Tribunal, lo asistieron, además, el presidente del TSJEM, Ricardo Sodi Cuellar, entre otros más. En su exposición, reiteró el compromiso del órgano jurisdiccional para respaldar el entorno de legalidad, autonomía, independencia e imparcialidad… Flores Bernal, reconoció que el Tribunal se ha consolidado como una pieza clave en de desarrollo jurisdiccional, como una instancia de vanguardia y confiable para la ciudadanía que ha contribuido en el fortalecimiento de la vida democrática de la entidad, en la promoción de la cultura jurídica, en la participación política, así como en el desarrollo de los procesos en un entorno de legalidad e igualdad… Ante la agresión de fue objeto, el Grupo de Rescate Aéreo “Relámpagos” en el municipio de Malinalco, la Comisión de Derechos Humanos, levanto las denuncias CODHEM/TENV/81/2021 y CODHEM/TENV/82/2021, por la presunta vulneración de los derechos a la protección de la salud, a la seguridad pública, a la protección civil y a las buenas prácticas de la administración pública. La CODHE, ratifica su respeto y admiración a estos héroes cotidianos que en cada acción ofrendan su compromiso y la vida misma… El próximo lunes en los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores de dichas demarcaciones. En el primero, se instalarán seis módulos, cuatro de ellos de inmunización a pie: Unidad Administrativa Zona Norte, Explanada del Palacio Municipal, Deportivo Nezahualcóyotl, Preparatoria Colegio de la Comunidad. Aunado a ello, dos módulos de vacunación en la modalidad vehicular instalados en la Facultad de Estudios Superiores FES-Aragón, y Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario… En Texcoco se dispondrán dos módulos, Unidad Deportiva Silverio Pérez, San Mateo IV y, estacionamiento trasero de la Plaza Gran Patio Texcoco… ¡Feliz Día del Niño! Y, mañana “Dia del Trabajo”. Qué tiempos aquellos…

