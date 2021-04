AGENDA MEXIQUESE: Gastón Pedroza, limitado y torpe

Pastor Tapia

Más justo y completo, Ricardo M.

Rancho Don Jorge $ 198 millones de pesos.

El actual director general de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México, (UAEM) le apostó al becerro, tan es así que envió de avanzada a su director de Información, Roberto Vázquez González (a quien por cierto nadie conoce) y a uno de los reporteros de esa dirección a cubrir la malograda campaña del aspirante a rector; pero como todos sabemos, le salió el tiro por la culata y ahora anda tratando de acomodarse y dicen los que saben que le anda coqueteando a Carlos Barrera.

Sin embargo, hay que recordar que Gastón Pedraza Muñoz, en su momento le dio la espalda a quien ahora dirige la prensa para el candidato a rector. Lo que sí no hay que olvidar es que el paso de Gastón Pedraza por la DGCU dejó mucho que desear, mal trato a la prensa, mal trato a sus trabajadores, su evidente desconocimiento de lo que es la comunicación institucional hizo que su jefe se viera envuelto en problema tras problema, nunca supo enfrentar una crisis de comunicación.

Eso sí, cada fin de semana nos sorprendía con una lista de buenos temas para escuchar. Es momento de que, quien seguro será rector piense en un verdadero cambio en la DGCU, que no olvide que esta importante requiere de alguien que sume y no que reste. Ya que tocamos el tema auriverde, se comenta que el equipo de Yolanda Ballesteros, ya pide esquina y no precisamente por que estén cansados, sino porque no ven futuro; simplemente no avanza.

DE MI LIBRETA

… De acuerdo al senador Ricardo Monreal, desde 2012 la subcontratación laboral se incorporó en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, sin embargo se afectó los derechos de los trabajadores en su antigüedad, su estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades, el derecho a la seguridad social y el derecho a la vivienda… E indicó que no obstante con la aprobación por la mayoría de los senadores, con 118 votos a favor y 2 abstenciones, la nueva regulación del outsourcing se fortalecerá el empleo, robustecerá la figura de la subcontratación laboral y eliminará diversas prácticas derivadas de esta figura, que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de las personas trabajadoras…

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, mencionó que lo aprobado en el Senado es más completo, más justo y consensado fundamentalmente con los sectores de trabajadores, de empresarios y del Gobierno. “Queda en la Ley Federal del Trabajo establecida la prohibición la subcontratación de personal, y quienes intervengan en el proceso de contratación de personal, bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, sólo podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades”… No descarte que el senador morenista, Higinio Martínez se separe por un tiempo de su cargo para coordinador las campañas de sus compañeros a los diversos cargos de elección en la entidad. De confirmarse esta versión, una vez más volvería a sustituirlo en el Senado el berrinchudo de Ricardo Moreno. Con ello, le dejaría el camino libre a Juan Rodolfo Sánchez para buscar la reelección a la presidencia municipal de Toluca… Trascendió que Raymundo Martínez, ex Secretario de Educación y Transporte, ésta vendiendo lo qué fue la Hacienda del ex gobernador Jorge Jiménez Cantú en Cacalomacán en 198 millones, 700, 000 de pesos. Tiempo atrás, negó públicamente que lo había comprado, sino rentado… Siendo un funcionario público en los tiempos de Eruviel Ávila uno se cuestiona ¿Cómo le hizo para comprar la ex Hacienda Don Jorge en Calzada de los Jinetes?… Hombre de acaballo no solo logro tener caballerizas en lo que fue la ex hacienda del extinto gobernador Jiménez Cantú, sino que también posee un gran rancho en la zona de Salazar en donde han invertido los millonarios mexicanos como Manuel Bartlett, Fidel Herrera entre otros a un lado de las antenas de televisión… Por último, según los enterados Raymundo Martínez es quien aún maneja la “mafia” en la Secretaria de Educación en donde maneja a su titular Gerardo Monroy como mero títere. Bueno, este ¡angelito! es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Toluca… Con la entrada en vigor de las reformas y adiciones a diversos ordenamientos presentadas por el Tribunal Superior de Justicia, significa un avance importante en la modernización de una impartición de justicia de calidad y cercana a los mexiquenses, reconoce Ricardo Sodi, responsable del Poder Judicial en la entidad… Con su publicación en la Gaceta del Gobierno estatal, como la incorporación del Juicio Hipotecario al Código de Procedimientos Civiles, para cubrir un vacío jurídico, equilibrar derechos y obligaciones de acreditantes y las y los acreditados, así como resolver de forma ágil las controversias que se originen con motivo de las responsabilidades garantizadas con la hipoteca, sostiene el interesado… Sodi, comentó que, por primera vez, el máximo Tribunal de Justicia del estado ejerció su facultad de presentar iniciativas, que adecuan el marco normativo a las necesidades de la sociedad, para estar a la altura de las expectativas de los mexiquenses… Después de varios años de burocratismo y largas al asunto, por fin las y los periodistas largas del Estado de México, ya tenemos nuestra Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, ésta fue aprobada ayer por el pleno del legislativo. Crea un Mecanismo de Protección Integral y establece una pena máxima de 25 años de prisión en contra de quien asesine a una persona en ejercicio de la actividad periodística o defensora de derechos humanos… Los legisladores, avalaron en conjuntó tres iniciativas presentadas por Morena, PAN y PRD respectivamente; reconoce como derechos específicos de la actividad de las y los periodistas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre acceso a la información de interés y actos públicos, así como la capacitación profesional… Tipifica el delito de daño a periodistas y personas defensoras de derechos humanos cometido por servidores públicos con penas de dos a nueve años de prisión, hasta 400 días multa y la inhabilitación para desempeñar otro empleo hasta por nueve años. También da entrada a la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y norma la solicitud para el otorgamiento de medidas de protección a través de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, que determinará si el riesgo es inminente para elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata…

