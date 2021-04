AGENDA MEXIQUESE: “Hay muchos intereses”, Ricardo M.

Pastor Tapia

Yolanda Ballesteros, ésta en la tablita.

Salvan la vida 23 bebes, O´ Shea Cuevas.

Ante las inconsistencias que hay en la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado en materia de regulación del cannabis, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal se pronunció por que los legisladores se den un tiempo para construir una Ley que verdaderamente sirva a la sociedad.

No descartó la posibilidad de que la Cámara Alta solicite un nuevo plazo a la Suprema Corte para que este asunto se legisle en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre. E indicó: “No se ha hecho hasta ahora ninguna solicitud de ampliación de plazo. Existe esa posibilidad para culminar el proceso legislativo. Es necesario que antes de dictaminar y elevarlo al pleno, analizarla con toda seriedad”.

El experimentado legislador, reconoció que la Corte podría no aceptar la solicitud de prorroga y entonces esta iniciaría con el proceso de declaratoria de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud en materia de uso lúdico o recreativo de cannabis. Al quedarse, invalidados, comentó Monreal, entonces el Senado tendría que legislar sobre ellos para cumplir con el mandato del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, dejó en claro que el Senado no puede legislar al vapor un asunto tan importante como este donde además hay varios intereses de por medio. Por lo que -de manera personal- estoy hablando en calidad de Coordinador de la mayoría– que nos demos una pausa, un tiempo y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo Periodo de Sesiones. Es decir, cuando inicie el 1ro de septiembre.

“Hay muchos intereses de por medio; y, el Senado no puede legislar bajo presión de nadie. Hay intereses económicos, hay intereses de cabilderos, hay intereses de la industria tabacalera, hay intereses de industrias farmacéuticas, hay intereses de industriales; y la Cámara Alta, no puede legislar bajo presión. No puede ni debe”, finalizó en conferencia de prensa con los reporteros que cubre la fuente del legislativo.

DE MI LIBRETA

… Le comentó que los tres órdenes de gobierno, anuncian que a partir del 12 del mes en curso se aplicará la segunda dosis de la vacuna COVID- 19 en Toluca. Estas, se aplicarán en las mismas sedes de la primera jornada: Estadio Nemesio Díez; Conservatorio de Música -cerca del Centro Cultural Mexiquense; Centro de Convenciones y Exposiciones ubicado en Boulevard Aeropuerto, y Junta de Caminos, en la zona de Tres Caminos. Éstas mismas, hacen un llamado a no hacer caso de rumores o noticias falsas, ya que la vacuna Pfizer es una de las más eficaces y con mayor calidad que se tienen en el país… Gabriel O´ Shea, Secretario de Salud, informó que al inició de la pandemia por COVID-19 a la fecha, el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), ha atendido 28 bebés que resultaron positivos al virus SARS-CoV-2, pacientes que se mantuvieron bajo vigilancia epidemiológica y lograron superar satisfactoriamente la enfermedad… A través de este espacio, nos sumamos a la pena que embarga al ex presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora por el deceso de su Señor padre Lauro Zamora. Así como también nos unimos al duelo por la pérdida irreparable de nuestra compañera Adriana Tavira, ex presidenta de la APVT.

Descansen en paz… Como se lo adelanté, semanas atrás, era previsible que al acudir a la Facultad de Lenguas de la UAEM la aspirante a la rectoría Yolanda Ballesteros saliera no solo molesta sino muy cuestionada por la comunidad universitaria al no poder acreditar y profundizar sobre sus propuestas de campaña. A estas alturas, se le nota cansada y sin ánimo de responder las preguntas de los estudiantes. El “sol no puede taparse con un dedo”, su paso por la Facultad de Lenguas fue áspera y provocó divisiones al interior, al imponer a personas ajenas al organismo académico en puestos clave. Los universitarios ya le cobraron la factura, tuvo una presentación desastrosa. Me atrevería en pronosticar que estamos ante una derrota muy humillante.

Al tiempo… Por otra parte, desde el inicio de la administración de Barrera Baca, Mónica Mondragón Ixtlahuac resultó implacable con la rendición de cuentas y reordenamiento de las áreas, dando visibilidad a más deportes y dejando en claro que se había acabado el tiempo de apadrinamientos políticos. En ese momento salieron a la luz inconsistencias en la rendición de cuentas de antiguos colaboradores de la administración 2009-2013 e incluso la reubicación de la entonces directora de actividades deportivas Esther Sánchez Coyote… Pero ¿Qué ocurrió después de los logros obtenidos en la universidad Nacional 2018 y sobre todo una promoción sin precedentes durante el 2019 en la cual la universidad tuvo una gran participación y visibilidad en eventos internacionales en Brasil, Italia, China, Japón y España?… Cualquiera enterado de la participación de Mondragón Ixtlahuac en la elaboración de estrategias que dieran visibilidad a la institución hubiera considerado natural el apoyo hacia esta, como posible candidata a la Rectoría para el periodo 2021-2025… Sin embargo, las preguntas más recurrentes serán ¿Qué sucedió en el despacho del aún Rector que impidió voltear a ver esa gran opción? ¿Cuáles son los intereses económicos del deporte universitario para revivir a viejos directivos?

¿Qué visión traerá él o la nueva titular del área para sacar provecho a un área con grandes oportunidades de crecimiento? Estas serán respuestas que solo el tiempo dará y que, por el bien de una administración a estas alturas ya muy golpeada, hayan sido tomadas con fundamentos sólidos y no solo por un tema de misoginia o aún peor, por beneficios personales… Tras el rompimiento del confinamiento en el periodo vacacional por la alerta sanitaria, será interesante escuchar el anunció de hoy del gobernador Alfredo Del Mazo. Existe la posibilidad de colocar a la entidad en un color naranja tirando a rojo, con la implicación de medidas mucho más drásticas. Recientemente, Gilberto Limón, Secretario de Movilidad, anunció a través de sus redes sociales que dio positivo al COVID-19. Le deseamos una pronta recuperación por el bien de él y sus familiares… Todo parece indicar que la batuta en las mesas de diálogo con los candidatos de la alianza PRI, PAN y PRD la asumió este último a través de su dirigente, Cristian Campuzano. En los diferentes encuentros, se le ve muy activo; mientras que Alejandra del Moral, solo aparece en la foto, mientras que él panista Jorge Inzunza “ni sus luces” … Apenas inician los rounds de sobra y el aspirante a la cámara baja de la coalición Juntos Haremos Historia, por el distrito electoral 26, Ernesto Monroy ya se hizo acreedor a una tarjeta amarilla de parte del TEEM. Va que vuela como cuando sucumbió a la alcaldía por el tricolor… El IEEM nos reporta que se encuentra en línea el Primer Concurso de Video e invita a todos los mexiquenses interesados a inscribirse; tienen hasta el 30 de abril para inscribirse en la página institucional www.ieem.org.mx. La producción audiovisual sobre la democracia, lo pueden grabar desde un teléfono celular, una tableta e incluso utilizar una cámara de video. Para mayor información consultar en la página del Instituto – www.ieem.org.mx – …

