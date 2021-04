Ahora podrás comer lo mismo que ‘BTS’ en McDonald’s

CIUDAD DE MÉXICO. – Las superestrellas del K-Pop ‘BTS‘ se han asociado con McDonald’s para ofrecer el pedido favorito de la banda a partir del 26 de mayo.

La comida de la famosa banda, feu anunciada con papas fritas para emular el logotipo icónico del grupo, incluye un McNuggets de pollo de 10 piezas, papas fritas medianas y Coca Cola mediana, completa con salsas Sweet Chili y Cajun inspiradas en las recetas populares de McDonald’s en Corea del Sur, disponibles en los Estados Unidos. por primera vez.

— BTS JAPAN OFFICIAL (@BTS_jp_official) December 14, 2017

BTS Meal llegará a los EE. UU. el 26 de mayo en los restaurantes participantes y estará disponible a nivel mundial en casi 50 países.

En el caso de México, los y las fans de la agrupación podrán consumir los alimentos a partir del primero de junio.

Coming this May: The BTS Meal pic.twitter.com/iarw2gYMsx

— McDonald’s⁷ (@McDonalds) April 19, 2021