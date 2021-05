Ahora ya puedes pagarle a tus tuiteros favoritos, Twitter lanza ‘Tip Jar’

CIUDAD DE MÉXICO. – Twitter acaba de lanzar ‘Tip Jar‘, una nueva característica para facilitar a los usuarios avanzados ganar dinero de sus seguidores.

Esta es una buena noticia para las y los creadores de contenido, sin embargo, todavía no está disponible en México.

A partir de este jueves, cualquier persona que use Twitter en inglés puede enviar consejos usando la aplicación iOS y Android a cuentas elegibles.

En la aplicación Android de esta red social, los usuarios también pueden enviar sugerencias desde la función de chat de audio en vivo Spaces.

Por ahora, Twitter ha habilitado ‘Tip Jar’ para un grupo limitado de personas que utilizan la plataforma en inglés, que incluye creadores, periodistas, expertos y organizaciones sin fines de lucro.

Pero no pierdan la esperanza, la red social planea ampliar el despliegue de Tip Jar a más personas y expandirlo a más idiomas.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter

more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

— Twitter (@Twitter) May 6, 2021