Alemania también anuncia cierres por aumento de casos de Covid-19

BERLÍN.— La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció que las autoridades de ese país acordaron un cierre por cuatro semana de bares y restaurantes, así como de cines, teatros y otros espacios de ocio ante el aumento de casos de Covid-19; aunque mantendrá abierta, mientras sea posible, la actividad escolar y el comercio.

⇒ Asimismo, no habrá deporte aficionado en espacios cerrados, mientras que las competiciones deportivas profesionales se celebrarán a puerta cerrada. Además de que se limitarán a mínimos los contactos sociales y reuniones. En tanto, los restaurantes podrán ofrecer comida para llevar.

Las restricciones entrarán en vigor el 2 de noviembre y durará hasta finales de noviembre, con el objetivo de “evitar una emergencia sanitaria nacional”, ante el avance de la pandemia por Alemania.

El acuerdo prevé compensar a las empresas afectadas por las pérdidas que se deriven del cierre, estimando ese volumen respecto a lo facturado el año anterior, para lo que se prevé una partida especial de 10 mil millones de euros.

La canciller de Alemania exhortó a las personas para que no realicen viajes innecesarios, ni siquiera en el interior del país, o visitas familiares. También se prohíben estrictamente los desplazamientos turísticos nacionales, incluso, Merkel dijo que los hoteles no podrán acomodar a personas en viajes turísticos.

German Chancellor Angela Merkel:

«Nobody likes to hear this but it is the truth. We are not living through the final phase of this crisis, we are still at its beginning. We will still have to live with this virus for a long time.” pic.twitter.com/BCbbrdZxT3

— David P Gelles (@gelles) April 23, 2020