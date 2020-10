Alfonso Durazo aún no presenta su renuncia formal: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aclaró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, todavía no le presenta la renuncia formal a su cargo.

Aclaró que el resto de los funcionarios que busquen candidatura para 2021, tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus renuncias.

“Ya está por concluir el plazo el sábado ya es 31 y entonces ya tiene que presentar su renuncia formal este Alfonso y los que van a salir. Y ya tengo yo que decidir sobre quiénes van a sustituirlo. Todavía no la he recibido (la renuncia); me está ayudando, porque me apoya mucho, hoy estuvo y ya es esta semana nada más pero ya está en proceso”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento no ha tomado la decisión de quién será el relevo de Alfonso Durazo para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), garantizó que será una persona honesta y eficaz.

Puntualizó que quien cubra el hueco que dejará Durazo Montaño deberá, además de ser incorruptible, estar listo para asistir muy temprano a la reunión de Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana en Palacio Nacional.

“Acerca de a quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión, en su momento, les puedo garantizar que va a ser una gente honesta, eficaz. Imagínense que el secretario de Seguridad Pública, como el secretario de Marina (Ojeda), de la Defensa Nacional (Sandoval), la secretaria de Gobernación (Sánchez Cordero), el consejero jurídico (Scherer) se tienen que levantar a las 5 de la mañana, pero tienen que estar al cuatro para las 6, todos los días”, detalló AMLO.

Ayer, Durazo presentó un oficio al Senado de la República para excusarse de la comparecencia que tenía programada para este 28 de octubre; así lo dio a conocer la Cámara Alta, pues el todavía secretario argumentaba que renunció a su cargo “para atender otros asuntos”.

AM.MX/fm

