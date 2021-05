Alianza entre EUDE Business School y la Universidad Complutense de Madrid para impulsar el emprendimiento

/COMUNICAE/

La Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han establecido una sólida alianza con dos grandes vertientes: institucional y académica. El acuerdo institucional, anuncia una sinergia sin precedentes en la educación superior para el impulso del emprendimiento nacional e internacional, apoyándose en una de las mejores universidades públicas del mundo (UCM) y la escuela de negocios (EUDE) con mejor valoración en rankings internacionales de habla hispana

Académicamente, la alianza se materializa con el lanzamiento inicial de dos másteres online de emprendimiento, impartidos de forma conjunta por ambas instituciones en la plataforma e-learning de EUDE: Máster en Business Entrepreneurship: Creatividad y Emprendimiento (MBE) – UCM y Máster en Emprendimiento Social e Innovación (MESI) – UCM.

Este 2021, EUDE Business School sigue manteniendo una apuesta firme por establecer convenios de colaboración y alianzas académicas con universidades, instituciones y grandes empresas con el fin de ofrecer las mejores oportunidades formativas y laborales. En este caso, la Universidad Complutense de Madrid es un aliado estratégico que brinda y aporta a la escuela de negocios EUDE su calidad académica, su experiencia y su liderazgo como una de las mejores universidades del mundo.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano. Con los estudiantes como eje de su actividad, la UCM apuesta por una formación integral y crítica del más alto nivel. La calidad docente es un auténtico “sello complutense” y los programas de posgrado, una prioridad. Los másteres y doctorados de la Universidad Complutense cuentan con los recursos humanos y materiales que garantizan su excelencia.

A través de este acuerdo entre ambas instituciones, se busca ofrecer un liderazgo internacional sin precedentes en el ámbito educativo del emprendimiento, poniendo a disposición de los alumnos tanto programas académicos especializados, como dos laboratorios para emprendedores: EUDE Emprende y Compluemprende. Así se proporcionan las herramientas y conocimientos necesarios para que todos los beneficiarios puedan ampliar su formación y mejorar su trayectoria profesional.

Programas de posgrado enfocados al emprendimiento

La Universidad Complutense de Madrid y EUDE Business School han lanzado inicialmente una oferta académica dos másteres online, con la obtención de un Título Propio de la UCM, dirigidos a la formación en el emprendimiento, la innovación y el impacto social. Es una alianza entre dos instituciones, donde se unen los conocimientos de una gran Universidad, como es la Universidad Complutense de Madrid, con una escuela de negocios como es EUDE y como su nombre indica está enfocada al mundo de la empresa y que cuenta ya con 25 años de experiencia en el sector y con un alto reconocimiento en Latinoamérica.

Los dos programas de Máster están diseñados y dirigidos por docentes y profesionales en activo de ambas instituciones. Se trata, por un lado, del Máster en Business Entrepreneurship: Creatividad y Emprendimiento (MBE) – UCM y el Máster en Emprendimiento Social e Innovación (MESI) – UCM.

EUDE Business School, en colaboración con la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, ha elaborado un contenido enfocado a aquellos emprendedores que buscan conseguir trabajar en lo que les gusta y ser independientes. Para ellos el Máster se convierte en una herramienta imprescindible en la adquisición de habilidades comerciales, de marketing y comunicación, en la valoración del trabajo y el uso efectivo de tiempos, en la mejora continua y adaptación a las circunstancias del entorno. Así como para saber encontrar solución a los problemas y adquirir confianza en sus capacidades en los momentos de crisis sabiendo gestionar adecuadamente los riesgos.

Con esta oferta académica se busca dar respuesta a las necesidades formativas de los profesionales en diferentes áreas, que están viviendo un periodo de fuerte incertidumbre que ha generado un interés por tener cada vez una formación más especializada y enfocada a satisfacer las necesidades del mercado en cada momento.

Consolidación de EUDE Emprende como aceleradora para emprendedores

Dentro de este marco del emprendimiento, nace EUDE Emprende un proyecto de colaboración empresarial bajo el apoyo de EUDE y la Universidad Complutense de Madrid. Su principal objetivo es fomentar la mentalidad y el espíritu emprendedor entre los actuales y antiguos alumnos, que deseen poner en marcha sus propias iniciativas empresariales, o que quieran desarrollarse como profesionales implicados con la innovación corporativa.

Su director, Miguel Ángel Sánchez de Valenzuela, cree firmemente en este proyecto y en la potente alianza que se ha creado con Compluemprende, la Oficina del Emprendedor que forma parte del Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid “EUDE Emprende busca animar a los alumnos y antiguos alumnos para que apuesten por el emprendimiento. Sin duda, Compluemprende es nuestro mejor aliado para llevarlo a cabo, primero por sus infraestructuras, su experiencia y docentes. Y también, porque nos asegura la colaboración con una de las mejores universidades de Madrid”.

Para dar a conocer EUDE Emprende y la alianza con la Universidad Complutense de Madrid, este mes de abril se ha celebrado en EUDE Business School el mes del emprendimiento. Bajo el título Start Business Month, se ha llevado a cabo un ciclo de tres conferencias con distinto formato, en el que se ha hablado sobre las claves que se necesitan para emprender y lograr el éxito.

La primera jornada “Aprender a emprender” tuvo lugar el pasado 14 de abril y contó con una ponente de lujo, Paloma Bel Durán, directora de Compluemprende. Quien habló sobre la importancia que tiene esta alianza y como ambas instituciones pueden generar sinergias para asegurar lo mejor a los estudiantes “los objetivos que nosotros desde Compluemprende queremos alcanzar a la hora de poner en marcha programas de emprendimiento junto EUDE, son difundir y apostar por la formación de la cultura emprendedora. Que nuestros alumnos tanto como los de EUDE tengan una plataforma de apoyo y la oportunidad de orientarse hacia el emprendimiento”.

El calendario de actividades del Start Business Month se completó los pasados 21 y 28 de abril. En dos sesiones donde se abordaron, por una parte, junto a Christian Daube, Co-Founder & CxO of Torrenegra Accelerator, las claves para impulsar una startup. Y, por otra parte, los profesionales: Catalina Trujillo, Co-Founder en SOUJI, Alberto Palacios, Co-Founder de Farmidable y Co Fundador De Sustainable Startup & Co. y Alex Dantart, Co-Founder Moonback y Co-Founder ROXperience, desvelaron cómo desarrollar una idea de negocio.

Compromiso EUDE

Sin duda alguna, este es un paso más que afianza el compromiso de EUDE Business School con el emprendimiento. A lo largo de sus 25 años de trayectoria, han sido numerosos los casos de éxito que han tenido entre sus alumnos, Aproximadamente el 40% de los estudiantes que deciden emprender, consiguen alcanzar sus sueños y desarrollar su propio negocio, bajo el amparo de la institución académica.

EUDE es una institución fundada por emprendedores, y ese espíritu se nota en la forma en que han desarrollado estos nuevos programas y el apoyo que brindan a las futuras generaciones. Uno de sus casos de éxito más reciente se puede encontrar en Samanta Montaner, antigua alumna de EUDE y Socia fundadora de “La Octava Isla” quien gracias a su paso por la escuela tuvo la oportunidad de crecer profesionalmente y dar el paso de emprender “Toda mi experiencia en EUDE me hizo madurar profesionalmente. Nada más salir de allí conseguí trabajar en una Big Four, y después decidí apostar por el camino de emprender, sin duda, fue gracias a mi paso por la escuela”.

