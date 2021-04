AMLO presume que su ‘mañanera’ es vista por “bastante gente” y hasta en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presumió que su mañanera es vista por “bastante gente” en todo el país e incluso por migrantes en Estados Unidos. Remarcó que de esta manera el pueblo puede estar informado de “todo” lo que pasa en el país.

“No es para presumir pero la mañanera es vista por bastante gente. Voy a las giras, antes de la veda electoral, y allá me dicen -veo la mañanera-, la ven nuestros paisanos en Estados Unidos, no estamos hablando de todos, pero me he encontrado personas”, precisó en su conferencia de prensa.

Las mañaneras de AMLO logran alcanzar hasta 65 mil espectadores en vivo y más de 600 mil visualizaciones en solo un día. Los espacios donde tiene más presencia es en YouTube y Facebook.

Por otra parte, López Obrador anunció sus propuestas para encabezar embajadas de México en el extranjero. Para la República Popular de China, planteó a Jesús Seade; para Argentina, a Lilia Rossbach de Pérez Gay, y desde la semana pasada anticipó que propondría a Blanca Jiménez para Francia. Los perfiles serán enviados al Senado de la República para su aprobación.

“Lillia Rossbach de Pérez Gay va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del gobierno de Argentina, va a ser nuestra embajadora en Argentina; lo mismo, siguiendo los procedimientos va a ser embajador en la República Popular de China, Jesús Seade”.

López Obrador resaltó que Seade Kuri fue una pieza importante en la negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y al mismo tiempo van a entrar mujeres y hombres con mucha experiencia”.

AM.MX/fm

