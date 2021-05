Among Us tendrá nueva tripulación, llegando a PS4 y PS5 a finales de año

Ciudad De México.- El multijuego Among Us, creado principalmente para la diversión en teléfonos celulares, llegará para quedarse en las plataformas de PS4 y PS5 a finales de este año.

A través del Blog de la compañía de Play Station, se sabe que Among Us se ha lanzado principalmente como un juego local, pero es sorprendente la magnitud en cuanto a zonas geográficas ha llegado, convirtiendo el videojuego en uno de los más queridos, no solo por el público de jugadores sino también para aquellos que solo buscan un poco de diversión online para saber quien es el impostor.

Así mismo, por medio de dicho Blog, se da abierta la invitación al público de estas consolas, mencionando que:

“Con los cuatro mapas disponibles para jugar, desde Skeld hasta Airship, será un momento caóticamente divertido para jugar juntos”. – Victoria Tran, Directora de la comunidad Innersloth

Por otro lado, se dice que hay una historia detrás del multijuego online, en el cual, el creador de Among Us, Marcus Bromander, solía jugar cuando era niño, en el que dibujaba cartas de roles y deambulaba por una casa sin rumbo fijo mientras otra persona “mataba” en secreto a los jugadores pasándose un dedo por el cuello.

La idea principal de mantener con vida el juego se quedó como base para crear Among Us, pero Marcus, junto a su equipo, decidieron llevar este juego a un nivel más, donde nació la idea de llevar a una tripulación de gente al espacio, además de agregarle tareas adicionales.

“El juego se sometió a un montón de cambios de diseño para llegar a donde está, y estamos felices de que haya resonado con muchos de ustedes”. – Victoria Tran

En el artículo, se menciona que la mejor parte es que grandes comunidades se han unido a este juego, lo que ha hecho que no solo el videojuego haya cobrado un interés importante en la vida de una persona; sino que ese interés se demuestra cuando se crean películas y hasta innumerables transmisiones en vivo con relación de darle importancia a Among Us que ahora se sumará a las listas de videojuegos por parte de Play Station.

