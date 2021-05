ANÁLISIS A FONDO: ¿Desaforable o no?

Francisco Gómez Maza

• Cabeza de Vaca y las trampas de la ley

• Pero, en realidad, es un asunto federal

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González, tendría que haber precisado la situación jurídica en que quedaba el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando anunció que la controversia constitucional, presentada por el Congreso local de Tamaulipas ante el Poder Judicial, contra la acción de desafuero de la Cámara de Diputados (federal), era desechada “por notoria y manifiesta improcedencia”.

Pero el ministro no aclaró nada y vino la confusión.

Y un hecho más preocupante para quienes están decididos a llevar ante la justicia a García Cabeza de Vaca, por presuntos vínculos con el narcotráfico:

Pareciera que el gobernador ya anda promoviendo a Tamaulipas en el exterior. No me consta. Eso me dijeron las malas lenguas.

Dicen, las lenguas perversas que la mía no es tan buena, que se fue a Estados Unidos, lo cual puede no ser cierto porque también en ese país pudiera ser detenido por autoridades ministeriales, pues allá también tienen lo que equivaldría a una carpeta de investigación en contra del prócer tamaulipeco.

Lo cierto es que parece que la paloma voló. Parece que ya no está en Tamaulipas. Si los panistas tuvieran razón, el mandatario local daría la cara, andaría por todo el país como pedro por su casa, sin ningún temor. Habrá que ver lo que piensa, cree, o está tramando el fiscal Alejandro Gertz Manero, si es que es legal el desafuero avalado por la mayoría en la Cámara.

El abogado del mandatario tamaulipeco, Alonso Aguilar Zínser, dijo a periodistas que la resolución de la Corte determina que no hay materia, ya que el Congreso de Tamaulipas ejerció su facultad, al no quitarle el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que podrá ser juzgado sólo hasta que termine su mandato, en octubre de 2022. “El tema, por lo menos del desafuero, aquí termina… mi cliente terminará su mandato en la fecha estipulada. El gobernador podrá ser juzgado cuando deje el cargo”, dijo Aguilar Zínser, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Pero como en materia jurídica siempre hay debate, pareciera que no hay nada escrito, podríamos concluir que ésa sólo es una opinión del abogado Aguilar Zínzer. Y, por supuesto, porque les conviene, porque no quieren dar su brazo a torcer, eso mismo opinan los diputados locales panistas y, de ribete, los diputados y senadores albicelestes: No vale el desafuero dictaminado por la Cámara de Diputados federal, El 30 de abril, el pleno del Congreso aprobó con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones para el desafuero de García Cabeza de Vaca.

Además, el gobernador fue desaforado por un delito federal, por lo cual, al decir de otros expertos, la Cámara Local no tiene competencia sobre las causas federales.

Pero más allá de politizar el asunto, tendríamos que analizar competencias, materias y jurisdicciones, para evitar caer en el simplismo del análisis de competencias que hace el ex ministro José Ramón Cossío.

El asunto da para mucho. Inclusive para escribir un libro. Quién es primero. ¿El Congreso, o la Corte? Habría que repensar las cosas y no anular la soberanía del pueblo con positivismos jurídicos. El Congreso anulado, y la misma Corte de siempre. Es una pena.

Habría que recuperar al Congreso y ubicar a la Corte en su contexto dentro de la división de poderes. La división de poderes anulada por uno de ellos, que asume el papel de supremo sobre la soberanía del pueblo, representada en el Congreso de la Unión.

La Constitución, en el positivismo, es el lugar donde reside la soberanía y la Corte es la intérprete de la constitución…

Sin intentar politizar el asunto, la verdad es que, como expresamos más arriba, el caso de García Cabeza de Vaca es asunto federal. Y como asunto federal, corresponde al Congreso federal y a la justicia federal. Saque, usted, sus conclusiones.

Entre tanto, el digital La Política On Line informó que la llegada a su casa de McAllen, Texas, desde el 2 de mayo, fue el primer movimiento registrado por la inteligencia a cargo de Audomaro Martínez. Era el miércoles por la noche, y la Sección Instructora se disponía a aprobar por 3 votos contra 1 el dictamen del desafuero. LPO reveló esa información, y por lo menos desde entonces no se lo vio al gobernador en ningún evento público.

La foto de las camionetas familiares en la residencia del 2200 de la 47th Street -el lujoso fraccionamiento que otros mexicanos también visitan- confirmaban al general Audomaro que Cabeza de Vaca ya estaba en Estados Unidos. Ahora, la información actualizada indicaría que el panista ya no está en McAllen, sino que se movió hacia Nueva York.

Mientras tanto, al otro lado del océano, en Andorra, se informaba que los nombres de Rafael Moreno Valle y del propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca siguen firmes en una investigación, como dueños de varios millones de Euros depositados en bancos locales.

Los dineros están vinculados a la investigación que se sigue al abogado Juan Collado, cercano a Enrique Peña Nieto y políticos de su gobierno en el sexenio pasado. Y la probable comisión del delito estaría vinculada al posible lavado de dinero del narco. Este dato no sería menor, porque la investigación vincularía a los Estados Unidos, territorio donde actualmente se encuentra el tamaulipeco, de acuerdo con La Política Online.

