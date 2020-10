ANÁLISIS A FONDO: Va de nuevo y más agresiva

Francisco Gómez Maza

La pandemia de coronavirus recobra su fuerza

México, frente al gran riesgo de la nueva oleada

Este fin de año e inicio del nuevo (2020-2021) – las celebraciones de Guadalupe, Navidad, Año Nuevo y Reyes- tendrán que ser totalmente diferentes a la costumbre tradicional. Demostrar amor, pero de lejitos.

Habrá que prepararse para no abrazar ni besar a los seres amados, si queremos evitar la enfermedad de Covid-19, que en el mundo ha causado ya 1.110,467 fallecimientos y la estratosférica cifra de 86,059 muertes en México, después de Estados Unidos, Brasil e India.

Así, de ninguna manera sale sobrando insistir en que todos – todos; incluidos los gobernantes; incluido el Presidente de la República – tendremos que redoblar la observancia de los protocolos de cuidados, ante la pandemia del coronavirus, que ya está repuntando con más fuerza, tanto que los providencialistas dirían que es la mayor maldición divina sobre un mundo que, se suponía, había avanzado mucho científica y tecnológicamente para afrontar las adversidades más infames.

Una nueva y más intensa etapa de rebrotes de la pandemia se experimentó este fin de semana, que terminó ayer domingo: Los gobiernos europeos volvieron a implantar las severas medidas protocolares, del principio, para afrontar el oleaje de contagios. Prácticamente, toda Europa se debate, de nuevo, ante el dolor y la muerte.

España, Italia, Francia y Alemania, por no mencionar a todos los países, estuvieron en la mira de la prensa mundial. Llamó a asombro que en España haya habido, tan sólo el sábado, alrededor de 15,000 contagiados; en Francia se registraron 32 mil; en Alemania. casi 8,000, en sólo 24 horas.

Y las cifras son de casos reportados. Habría que sumar los que se quedaron fuera de las estadísticas.

“Por favor, mientras sea posible permanezcan en casa y en el lugar donde viven, les advirtió a los alemanes la canciller Ángela Merkel. Y todos tendrán que aceptar la advertencia, a pesar de que suene dura, en casos individuales, y represente un duro sacrificio, como les dijo la señora Merkel en su acostumbrado videomensaje de los fines de semana.

“La forma como viviremos el invierno y celebraremos Navidad se decide en estos días. Tenemos que hacerlo todo para que el virus no se difunda de modo descontrolado”, advirtió.

El toque de queda en París y ocho grandes áreas metropolitanas de Francia se hizo más estricto, desde las 21:00 horas, después de la flexibilidad de ciudadanos y policías de la primera jornada, informó la prensa internacional.

Italia, por su parte, registró 10 mil 925 nuevos contagios en la jornada sabatina, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y se prevé que el gobierno prepare un nuevo decreto con medidas urgentes con las que contener la pandemia.

En México no podemos cantar victoria, a pesar de que los contagios y fallecimientos hayan estado bajando en las últimas semanas. Este sábado, la secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México, doctora Oliva López, dio una voz de alarma.

Pese a que la Ciudad de México (CDMX) quedó en semáforo naranja con alerta, por otra semana, se da un paso atrás en el semáforo epidemiológico, pues hay un aumento de casos. No se autorizaron más reaperturas de actividades para esta semana.

Y es que se rompió la tendencia a la baja que se venía observando y la hospitalización ha estado subiendo gradualmente. Y en caso de que el aumento se mantenga, se restringirían ciertas actividades, se cerrarían algunos sectores y se reducirían horarios de trabajos y actividades.

Tan sólo en la Ciudad de México, ha venido aumentando la hospitalización. Inclusive, uno de cada cuatro pacientes hospitalizados con ciudadanos del Estado de México. Actualmente hay unas 3 mil 598 camas ocupadas, de las cuales 880 tienen ventilador para pacientes graves por Covid-19.

La Agencia Digital de Innovación Pública informó de ajustes al servicio de mensajería COVID-19, con el fin de que los habitantes de la CDMX puedan ubicar su quiosco de salud más cercano y enviar la palabra Covid19 al 51-51-5, seleccionar la opción dos y enviar el código postal.

