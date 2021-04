Aprueban en Comisión reformas en materia de vivienda

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), aprobó con 17 votos a favor el proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda adecuada.

La presidenta de la Comisión explicó que lo que se busca es sustituir las palabras digna y decorosa, por la de “adecuada”, pues se considera un término más completo.

Al hablar en favor, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) comentó que conforme pasó el tiempo muchas personas comenzaron a carecer de este derecho, el cual no se cumplió nunca, porque tuvieron que pasar 50 años para que la Constitución fuera modificada y las familias tuvieran derecho a un hogar, por lo que con esta modificación lo que se hace es retocar el artículo para no restringirlo y que toda persona, tenga o no tenga familia o sea de cualquier tipo de familia, tenga derecho a una vivienda.

De MC, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) indicó que el tema de vivienda contempla a toda persona, incluyendo a las mujeres, las cuales están alejadas de este derecho, pues las convocatorias están alejadas de las necesidades que tienen, muchas de ellas jefas de familia.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) subrayó que este tema ha sido una lucha de los movimientos sociales durante las últimas décadas, especialmente después del sismo de 1985.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) dio la bienvenida a esta reforma, fruto de un movimiento social, por lo que se dijo satisfecho que se pueda aprobar esto en el artículo 4º Constitucional.

Aprueban reformas en favor de mascotas domésticas

Con 17 votos a favor la Comisión aprobó el proyecto de dictamen a la minuta por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y bienestar de animales de compañía en ambiente doméstico.

La diputada Alavez Ruiz puntualizó que esta reforma abona en el camino correcto, ya que no hay conexidad entre normas federales, estatales y municipales, lo que evita una proyección efectiva, provocando maltrato y abandono de animales domésticos de compañía.

“El 55 de hogares tienen una mascota, pero según datos del INEGI, siete de cada 10 sufre maltrato y 70 por ciento de perros en México están en situación de calle”, lamentó la legisladora.

Aprueban reformas en materia de justicia digital

De igual forma, por 18 votos a favor, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron con modificaciones el proyecto de dictamen a la minuta por el que se adiciona un párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia digital.

La propuesta busca establecer que los poderes judiciales, tribunales, órganos jurisdiccionales y de impartición de justicia de la Federación y las entidades federativas, implementarán sistemas de justicia digital, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, para substanciar y resolver en línea los procesos y procedimientos jurisdiccionales en todas sus etapas, así como para la consulta e integración de expedientes electrónicos.

Alavez Ruiz destacó que el regreso a la nueva normalidad que enfrentan los litigantes y servidores públicos después del regreso laboral de manera presencial ha servido de muestra para evidenciar la grave problemática que enfrenta el sistema de administración de justicia, tanto en forma tradicional como el nuevo sistema conocido como juicio en línea en cuanto a logística y en especial por falta de sistemas electrónicos para atender de forma masiva e individualizada la demanda de acceso.

“Los ajustes que se proponen tienen como base principios de la argumentación jurídica y los del modelo de justicia que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó.

Previamente aprobaron su Primer Informe de Actividades, correspondiente del periodo de septiembre de 2020 a febrero de 2021, del tercer año legislativo, en el cual se aprobaron cinco dictámenes de iniciativas y seis minutas.

AM.MX/fm

The post Aprueban en Comisión reformas en materia de vivienda appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.