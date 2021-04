Aprueban ley que obliga a usuarios de telefonía móvil a registrar huellas dactilares, iris y rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante sesión en el Senado de la República se aprobó con 54 votos a favor de Morena y su aliados, 49 votos en contra y 10 abstenciones la reforma a ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para hacer obligatorio a los usuarios registrar su datos biométricos.

Esta ley hará que 122 millones de usuarios de la telefonía celular tengan como obligación registrar su rostro huella digital e iris, y buscará reducir los delitos de extorsión, fraude, secuestro entre otros.

Durante la discusión del dictamen que reforma y adiciona varias disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por el cual se pretende la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, legisladores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se posicionaron en contra, puesto que, argumentaron que es un dictamen que violenta los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos.

En uso de la voz, el senador Noé Castañón señaló que con la aprobación del presente dictamen se estarán violentando los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación de las mexicanas y los mexicano, así como la protección a sus datos personales, ya que en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para toda la población que cuente con este servicio, ya sea a través de un plan contratado con una concesionaria o en su modalidad de prepago, proporcionar una identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de la línea telefónica móvil.

“En definitiva de aprobarse el presente dictamen, más que ayudar a combatir a la delincuencia, fomentará otro tipo de prácticas más elaboradas por el crimen organizado, generando un gasto innecesario por parte del Gobierno Federal para la creación de este padrón, máxime que se tiene información de que, en su mayoría, las llamadas de extorsión realizadas a la ciudadanía provienen de las cárceles”, argumentó.

Cabe señalar que los datos biométricos a los que se refieren los senadores ciudadanos son: huellas digitales, el rostro, la retina, el iris, la estructura de las venas de la mano, por lo que consideran, son datos sensibles de las personas que no deben de ser puestos en riesgo.

Asimismo, explicó la gravedad de que las autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia, podrán acceder a la información de los ciudadanos que se encuentren registrados en el padrón sin que para ello exista una orden debidamente fundamentada y motivada por un juez. “¿Qué va a pasar cuando a las mexicanas y los mexicanos les roben su celular?, o, en su caso ¿se utilice su CURP para suplantar la identidad de los usuarios? En ambos casos la persona que ha sido registrada será la titular de esa línea telefónica, y en caso de que se cometa un delito con esta, la persona registrada podrá ser señalada como la probable responsable de la comisión del delito”, cuestionó Noé Castañón.

Por otra parte, el senador José Alberto Galarza, argumentó que resulta inaceptable que quienes resguardarán y recabarán estos datos sean las empresas de telecomunicaciones, aún con todos los riesgos que esto implica, puesto que se puede dar paso a la corrupción por parte de las empresas privadas para filtrar dicha información. “Una vez que se dan a conocer o que se filtran los datos biométricos de las personas, ya no hay marcha atrás, no es una tarjeta de crédito que puedas cancelar, no es un contrato que se pueda revocar, son tus datos biométricos, la cosa más sensible de seguridad que tenemos las personas de identificación en todo el planeta”, dijo.

Añadió que este dictamen viola por completo los derechos humanos de las personas, tal como el derecho a la privacidad. “¿De verdad queremos poner a México dentro de la lista de estos países que aprueban este tipo de medidas?, ¿de verdad queremos estar al lado de China, de Venezuela y de otros países de corte autoritario que todos los días vulneran la libertad de expresión? No hay nada más conservador que eso, no hay nada más peligroso y reaccionario que esta medida”, aseveró.

Por lo anterior, el legislador José Alberto Galarza pidió darle la importancia que merece a dicho debate, ya que se puede poner en riesgo los datos de la población mexicana al pedir sus datos biométricos. “Cómo vamos a confiar en ese Estado que ha renunciado a tener a bien cumplir sus funciones de readaptación social, no repito más argumentos porque es, además de reiterativo, quiero poner el énfasis en el peligro que tendríamos todos los mexicanos en nuestra privacidad y también en nuestra seguridad, los datos biométricos no son cosa menor”, finalizó.

AM.MX/fm

The post Morena aprueba ley que obliga a usuarios de telefonía móvil a registrar huellas dactilares, iris y rostro appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.