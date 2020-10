Aquí te mostramos la sinopsis de ‘Space Jam: A New Legacy’

CIUDAD DE MÉXICO. – Ben Mekler, guionista de la serie animada Final Space, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter lo que sería la sinopsis de Space Jam: A New Legacy.

definitely thought this was common knowledge since it went out in a test screening email https://t.co/Napdqr5qWB

En la historia, LeBron James y su hijo quedarán atrapados en un mundo dentro del estudio Warner Bros, en donde el basquetbolista perderá a su hijo, por lo que reunirá a los Looney Tunes para rescatarlo.

Parte de la sinopsis menciona que:

“Durante un viaje al estudio de Warner Bros., la superestrella de la NBA, LeBron James, y su hijo quedan atrapados accidentalmente en un mundo dentro de Warner Bros., el cual, junto con sus historias y personajes, está bajo el control de una fuerza todopoderosa y defectuosa llamada Al G (interpretado por Don Cheadle) ”, escribió Mekler.

‘Con la ayuda de Bugs Bunny, LeBron debe navegar a través de un mundo nunca antes imaginado lleno de escenas y personajes icónicos de películas, mientras reúnen a los Looney Tunes para rescatar a su hijo perdido’. añadió el guionista.

Se desconoce si el hijo mencionado en la trama será en realidad el hijo de LeBron o recurrirán a un actor.

Como fue el caso de Space Jam con Michael Jordan.

Space Jam: A New Legacy es dirigida por Malcolm D. Lee y producida por Ryan Coogler, Duncan Henderson, Maverick Carter y James.

A principios de este año, Carter compartió un adelanto de la película, que está programado tentativamente para ser estrenado el 16 de julio de 2021.

Del mismo modo, hace dos meses, el propio LeBron James dio a conocer el uniforme que utilizará en las duelas junto con los Looney Tunes en el Tune Squad.

En el uniforme, se puede apreciar que el basquetbolista portará el número 6, ysu uniforme llevará parte del logo de los Looney Tunes.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! pic.twitter.com/XsPYL1dvcU

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020