Aterriza Batman en la isla de Fornite y llega con un estilo más peligroso

Ciudad De México.- Muchos de la comunidad de Fortnite esperaban con ansias la llegada del Superhéroe murciélago a Fortnite, pero de seguro no se esperaban con la sorpresa de que la skin de Batman, llegara tan pronto a la tienda del multijuego. Y es que a partir del 4 de mayo, el misterioso héroe de ciudad Gotham se verá envuelto en batallas de disparo y de estrategia contra otros contrincantes que adquieran el mismo personaje, o que den lucha utilizando otros personajes de DC Comics, como Harley Quinn, Hiedra Venenosa o hasta el Joker que cuenta con varios estilos totalmente elegantes para cada batalla.

Así mismo, Batman no lo estaremos consiguiendo solo, ya que viene acompañado de unos cuantos accesorios que estarán complementando al personaje. El primer accesorio a mencionar es el planeador llamado Batman Zero Wing Glider el cual tiene un estilo al escudo del héroe, pero lo genial es que tiene algunas características que lo hacen parecer esencialmente peligroso o que haya pasado por un huracán.

El segundo accesorio es un pico, conocido hasta ahora como Grappling Axe que es lo bastante rudo como para que pueda ser manejado por su dueño, que en este caso sería Batman Zero. La Skin con su conjunto podrá conseguirse a través de la tienda interna de Fornite, pero tendremos que gastarnos algunos paVos, ya que su precio ronda por los 2100 V-Bucks, pero eso no quiere que los accesorios e incluso la skin se puedan conseguir por separado.

Por otro lado, al parecer la cuenta de Twitter de Fortnite nos ha lanzado un teaser al estilo de los cómic, donde el personaje Miausculos, quien apareció en la temporada 2 del Capítulo 2 de Fornite, parece consumir un pescado de una lata que a simple vista parece ser sacada de los dibujos animados antiguos a blanco y negro de Disney. ¿Será posible que este paquete se pueda conseguir en tienda o tendremos algunos desafíos para desbloquearlos?

