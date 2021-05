Billboard Music Awards: The Weeknd lidera lista de nominaciones

CIUDAD DE MÉXICO. – El día de hoy los Billboard Music Awards 2021, anunciaron su lista de nominados. La ceremonia de premiación se transmitirán por nbc a las 8 p.m. ET/5 p.m PT el domingo 23 de mayo, desde el Teatro Microsoft.

Las nominaciones fueron revelados este jueves en 51 categorías que abarcan múltiples géneros como parte de una transmisión en vivo, presentada por Zuri Hall y la comediante LaLa Milan.

