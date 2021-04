CABEZA DE PLAYA: Desde el barracón…

Carlos Galguera Roiz

La Pandemia preocupa y ocupa a los humanos de cualquier lugar del mundo, sus secuelas se nos han incrustado en el subconsciente colectivo e individual de manera abrasiva; muchos canales de la comunicación humana, están prácticamente rotos o, lo que es peor, han desaparecido. Nos encontramos, demasiadas veces, desnudos en medio de la gran Avenida, donde circulan incontables vehículos, cuidadosamente encapsulados…

He pensado que rescatar a Viktor E. Frankl, el gran psiquiatra vienés, es una oportunidad única para intentar mostrar pistas, desde la experiencia que vivió en un Campo de Concentración, 2ª Guerra Mundial. Nos lo cuenta así:

Era una preciosa jovencita, pero ahora parecía una caricatura, ojos grandes, luminosos, estaba en los huesos, sabía que iba a morir en pocos días. A pesar de todo – nos cuenta el Dr. Frankl – cuando hablé con ella parecía contenta, estaba muy animada…, me habló un buen rato.

Estoy, quizás no lo va a poder entender Vd, feliz con el destino que me ha tocado; en mi vida pasada, yo era una niña malcriada, consentida, todo lo tenía disponible y no cumplía nada en mi dimensión espiritual…

Se puso de pie, apenas podía sostenerse, de pronto señaló un ventanuco mugriento en aquel barracón inmundo. Aquel árbol es el único amigo que tengo en esta soledad… se podía ver la rama de un castaño al fondo del sucio cristal, en ella había dos brotes de capullos. Siguió contando: Muchas veces hablo con ese árbol…

El Dr. Frankl estaba atónito, el psiquiatra no sabía si deliraba o sufría alucinaciones… ansiosamente, le preguntó si el árbol le contestaba.

Si, ¡¡¡ SI !!! respondió la jovencita, una extraña luz apareció en su mirada, me dice: Estoy aquí, ESTOY AQUÍ, yo soy la Vida ¡¡¡ la Vida eterna !!!

Desde estas experiencias Viktor Frankl fue construyendo la Logoterapia, un tratamiento psiquiátrico, mundialmente reconocido, para sobrevivir en medio de la mayor desolación imaginable, con un Lema Central: El que tiene un PORQUÉ, siempre podría encontrar un COMO…

Es por esto que he traído a colación esta historia, en medio de la Pandemia que nos está asolando, quizás pueda ser rescatable alguna enseñanza, traducible, con las debidas y personales matizaciones…

