Cabeza de Vaca anuncia gira por Estados Unidos

TAMAULIPAS.- El pasado viernes el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, platicó con medios de comunicación afuera de Palacio Nacional de Ciudad Victoria, para anunciar una gira de trabajo por Estados Unidos, pese a que su proceso de desafuero se mantenía en la Corte y a hay presuntos cargos en su contra por defraudación fiscal.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas por el desafuero del gobernador, lo que significa que el mandatario conservará el fuero y que enfrentará un proceso legal hasta que termine su gubernatura en 2022.

“Es una gira por diferentes Estados y por supuesto también una visita probablemente a Washington, nos va permitir darle seguimiento a la relación y a la plática que siempre hemos tenido, la buena relación con diferentes congresistas de ambos partidos políticos, mismos que tienen un gran interés en que el T-MEC siga su curso”, explicó.

El anuncio del mandatario causó controversia luego de que hace una semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió al Gobierno de México información sobre posibles responsabilidades penales de Cabeza de Vaca, por supuestas irregularidades bancarias y operaciones ilícitas.

Sin embargo, el mandatario aseguró que él no tiene ningún proceso penal en su contra y dijo que se trata de “acusaciones falsas”.

“No solamente no tengo pendientes. Ya salió “Tony” Canales, que es un abogado muy reconocido, él fue Fiscal en Estados Unidos, y donde no solamente hizo un rastreo y analizó todas las cortes, allá no existe ninguna causa, nada que tenga que ver con un delito que se haya conocido o que esté en proceso ni mucho menos. Y eso demuestra y señala que alguien está mintiendo”, dijo.

En respuesta al comunicado de @FGRMexico, he solicitado a mi defensa acuda a revisar la información aportada por @TheJusticeDept. Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia.

Además, exhortó a la SCJN a que llegue al fondo de las investigaciones para que ningún otro mandatario de otra entidad federativa sea rehén de un Gobierno Federal o de un partido político.

