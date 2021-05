Canadá aprueba el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer en menores

TORONTO.— Las autoridades sanitarias de Canadá aprobaron la aplicación de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer a partir de los 12 años, convirtiéndose en el primer país en autorizarla para personas tan jóvenes en medio del combate mundial contra la pandemia de coronavirus.

“Esta es la primera vacuna autorizada en Canadá para la prevención de Covid-19 en niños y marca un hito significativo en la lucha de Canadá contra la pandemia“, afirmó Supriya Sharma, asesora médica en jefe de Health Canada. Afirmó que esto les ayudará a regresar a una vida normal.

Los datos de los ensayos clínicos muestran que la vacuna es “segura y eficaz para prevenir la Covid-19” en adolescentes como en los adultos, afirmó. El biológico de Pfizer ya estaba autorizada para cualquier persona mayor de 16 años.

Health Canada authorizes use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in children 12 to 15 years of age https://t.co/LgPQ6g6hnW

— GC Newsroom (@NewsroomGC) May 5, 2021