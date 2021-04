Celebra AMLO aval a Padrón de Telefonía Móvil con datos biométricos: Estado no hará espionaje

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró el aval del Senado de la República para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos. Aseguró que se trata de un asunto de seguridad en contra de ilícitos.

“Requisitos para contratar servicios telefónicos y se explicó a detalle la importancia que tiene tener control de estas tarjetas para la protección de los mexicanos, porque se usan estas tarjetas, que eran anónimas, se cambiaban los chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos, es un asunto de seguridad”.

López Obrador pidió confianza a la ciudadanía y garantizó que desde el Gobierno de México no habrá acciones de espionaje contra el pueblo.

“Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie, entonces sí puede haber esa desconfianza, también que se informen de que ya en trámites que se hacen ya se solicitan estos datos, pero es importante, y muy legítima esa importante. Y por otro lado está el negocio”.

Por otra parte, López Obrador avaló la fusión de las empresas Televisa y Univisión, lo que constituye, dijo, en la “compañía de medios en español más grande del mundo”. Además pidió que haya respeto a migrantes.

“Informo al pueblo de México que ayer se realizó la fusión de Televisa con Univisión y se constituyó la compañía de medios en español más grande del mundo… Según me informaron los nuevos directivos, el objetivo de esta fusión es ampliar la escala y los recursos para alcanzar mejores niveles de producción de contenidos que se utilizan en las plataformas digitales en esta sociedad, y por eso vemos con buenos ojos la fusión, prevalece la inversión de mexicanos”.

Pidió a los empresarios que en este nuevo medio de comunicación no haya una campaña en contra de los migrantes mexicanos. “Solo les pedí que empeñaran su palabra de que en este nuevo medio de comunicación nunca se maltratará, que hicieran ese compromiso, de no maltratar a los migrantes porque todos somos migrantes, incluso la grandeza de EUA, se debe a los migrantes. Que no se permita la xenofobia, ni la discriminación, y en particular que se respete la dignidad de los mexicanos. Nunca más una campaña antimexicanos”.

Los detalles. Con dicha fusión, se creará una plataforma streaming cuya operación alcanza los 100 millones de pesos, en donde “Televisa mantendrá el 46% de las acciones y los otros dueños serán Google…” entre otros.

