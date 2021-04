Checo Pérez, demuestra como es su entrenamiento para el Fórmula 1

Ciudad De México.- El piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez, demuestra a través de las redes sociales cual es su entrenamiento para futuras carreras del F1. Al igual que otros deportes, el entrenamiento es básico para los atletas, no solo tratándose de un ejercicio físico, sino además es el también demostrar que la capacidad mental para mantener la calma y tener el equilibrio detrás de un volante es importante para los conductores que manejan los monoplazas para las carreras del Fórmula 1.

Así mismo, por medio de un video publicado por la página de F1, se ve a Pérez realizando ejercicios que van desde mover un ‘volante’ con peso, otros más para fortificar su cuello, así como su torso con una máquina especial. No es de sorprenderse que el mexicano tenga el físico adecuado, ya que tras un video publicado en su cuenta de Twitter, donde entrenaba en el Athlete Performance Center, Checo Pérez bromeo escribiendo lo siguiente:

“Deseando que tengan un mejor fin de semana que el mío”.

Nikita Mazepin, ¿peligro para los demás pilotos?

A pesar de que solamente ha sucedido una carrera para el F1 en este 2021, muchos espectadores tienen la ansiedad de saber quien será el próximo ganador para la copa siguiente. Así mismo, los entrenamientos para los corredores de monoplazas no han parado, como se vio con Checo Pérez. Pero cualquier accidente o una mala maniobra puede ser problema no solo de uno, sino para los demás pilotos, si no se tiene un buen manejo del monoplaza.

A través de la página ESPN, se habla de Nikita Mazepin. De Rusia, el piloto puede ser el nuevo gran peligro en la pista, pero no es exagerado pensar que provocará de que hablar en un futuro para las próximas carreras. De igual manera en la misma página se informa que Nikita Mazepin tiene problemas para sortear las dos primeras curvas, y en la tercera sin que haya contacto de por medio ni obstrucción alguna de otro auto, pierde el control y termina contra un muro de contención.

Te recomendamos:

AM.MX/CV

The post Checo Pérez, demuestra como es su entrenamiento para el Fórmula 1 appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.