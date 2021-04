COLUMNA: Eligio y Jesús, sumisos y agachones

Por José Cruz Delgado

* A través de Eligio se afianzan Alfredo Castillo, Jara, Ochoa Reza y los Orihuela.

* Otra imposición y un agravio más para la militancia priista.

* Raúl Morón sin calidad moral para criticar.

La designación canallesca y arbitraria de Eligio González Farías, como presidente provisional del CDE del PRI, fue tomada como otra afrenta para la militancia priista y llega para terminar el trabajo que dejó pendiente Jesús Hernández Peña: Fomentar la división y desaparecer al Revolucionario Institucional.

Por lo pronto, Memo Valencia, aspirante del tricolor a la presidencia municipal de Morelia, no descarta la posibilidad de abandonar la candidatura, al parecer, inconforme por la imposición de Eligio González Farías.

Intentará hablar con el presidente del CEN, Alejandro Moreno Cárdenas para manifestarle su inconformidad por la designación del castllista.

Con esta imposición, si afianza el tristemente célebre Alfredo Castillo Cervantes, Enrique Ochoa Reza, Salvador Jara y los Orihuela, pues Eligio, al igual que Jesús Hernández, está al servicio de estos negros personajes que tanto daño le han hecho al PRI y a la militancia.

Los dos iguales de sumisos y agachones.

AMLO SIGUE METIENDO LAS MANOS….El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue metiendo las manos en el proceso electoral pese al compromiso firmado y sigue presionando para que el Tribunal Federal Electoral les regrese las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.

Ahora, como es su costumbre acusa a los consejeros del INE de conservadores, algo muy común de él cuando no logra doblegar a quienes no le cumplen sus caprichos.

El INE ha sido y sigue siendo demócrata y no han violado la ley como asegura, y prácticamente es el único organismo autónomo digno que queda. Seguramente presionará al Trife para que les regresen las candidaturas a Félix y Raúl, y si ese organismo cede, entonces sí estará en riesgo la democracia porque perderá toda credibilidad.

Por otra parte, ya presiente que va a perder mayoría en la Cámara de Diputados, por eso ya advirtió que recurrirá al veto.

EL BURRO HABLANDO DE OREJAS…. Por cierto, Raúl Morón criticó al gobernador Silvano Aureoles Conejo por empujar a un manifestante en Aguililla, solo le recuerdo que él permitió que vejaran y humillaran públicamente a una maestra en pleno centro de Morelia siendo dirigente magisterial, así que no tiene calidad para criticar.

Sí, Morón fue tolerante al permitir tal humillación hacia la maestra y los morelianos y michoacanos no lo olvidan.

AMLO dijo en una mañanera que en Michoacán, la Sedena y la Guardia Nacional tienen la instrucción de no combatir al crimen organizado y de privilegiar el diálogo, pero la población no soporta tanta inseguridad, es muy fácil hablar desde Palacio Nacional, pues el mandatario no se queda sin comer por la falta de alimentos ni sufre por cortes de energía eléctrica, no vive la violencia como esa gente honesta y trabajadora, pues vive cómodamente en el Palacio Imperial.

Si sabe que el pueblo vive sitiado por el crimen organizado, en una guerra que libran los grupos antagónicos por qué no actúa, eso dice la gente.

Claro que no se quieren masacres ni enfrentamientos, los habitantes lo que quieren es paz y seguridad, algo que no les da el gobierno federal.

No se busca defender al gobernador Silvano Aureoles, pero requiere el apoyo de las fuerzas federales para que haya un orden, pues su gobierno hace lo que puede, de acuerdo con lo que tiene, lamentablemente, el gobierno federal no le da el apoyo requerido.

En materia de seguridad, López Obrador ha fallado.

Qué vaya a Aguililla y les diga a las familias que han perdido un ser querido por la violencia que a los victimarios les den abrazos, seguramente lo mandarán a su rancho La chingada.

Pero dentro de lo malo hay algo bueno, pues el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, informa que habitantes del municipio de Aguililla serán reclutados para que formen parte de la Policía Michoacán, PP yes fue una petición de la propia gente.

También lamenta que familia enteras estén aisladas, casi sin alimentos y que no puedan salir, pero asegura que se recuperará el libre tránsito de Aguililla.

