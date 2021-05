Completa los desafíos de la Primera Semana Salvaje de Fortnite

Ciudad De México.- La isla de Fortnite va a arder esta semana, digamos que literalmente o sería ¿virtualmente? El caso es que se ha dado a conocer la Primera Semana Salvaje de Fornite con relación a la sexta temporada del capítulo dos que se llama “Instintos” donde los mejores jugadores a adaptarse serán los ganadores.

Así mismo, esta semana traerá consigo los desafíos a completar para ganar algunos puntos extra que nos harán subir de nivel, pero dichos desafíos estarán llenos de fuego, ya que tendremos que resolverlos utilizando algunos elementos como el Arco Igneo, Tanques de Gasolina, algunas luciérnagas que capturaremos y en su regreso durante una semana, estaremos disponiendo de la pistola de bengalas.

De acuerdo con Epic Games, Cada semana, haremos énfasis en una dinámica de juego única, mezclaremos las cosas y los haremos replantear su estrategia. ¿La primera Semana salvaje? Combate de fuego con fuego.

Looking to spice up life on the Island a bit?

Introducing Wild Weeks! Watch to learn about this week’s unique gameplay dynamic: Fighting Fire with Fire!

Read our blog for more info on Wild Weeks: https://t.co/n7ZgutkKG9 pic.twitter.com/QxqWv2DueF

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2021