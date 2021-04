Con gran ovación del público, Bad Bunny ganó la edición número 37 del WrestleMania

Ciudad De México.- Tras haber prometido una pelea contra The Miz en el mes de marzo, Bad Bunny ha ganado la edición número 37 del WrestleMania. El conejito malo, dio mucho de que hablar con respecto a lo dinámico que fue su entrada al recinto de luchadores, el cual estuvo subido en un camión, mientras las escenografía ofrecía tonos rojizos y oscuros.

Junto al luchador Damian Priest, Bad Bunny demostró que la lucha no solo lo lleva en la sangre, sino también en los movimientos para no dejarse vencer ante The Miz y John Morrison. Así mismo entre saltos y gritos, Bad Bunny dio una pelea de satisfacción que hasta los no-fanáticos del puertorriqueño admiraron su preparación previa a la pelea.

“La verdad no soy fan del conejo malo .. Pero hay que admitir que el man se preparó y le puso mucho empeño para dar un buen show.. Respetos para Benito alias el Bad Bunny” – Usuario de Twitter

A través del diario digital Marca se sabe de una pelea femenil que sucedió en la misma noche de ayer 10 de abril, donde en el Campeonato de la WWE, Bobby Lashley le arrebató a Drew McIntyre el título que hasta ahora tenía en su poder. Asimismo, la reina del Campeonato Femenino de SmackDown, Sasha Banks, también perdió su título al ser derrotada por Bianca Belair en un combate muy reñido entre ambas. Por su parte, AJ Styles y Omos se impusieron a The New Day consiguiendo el Campeonato por Parejas de Raw.

Con respecto al cantante, las redes sociales, se vieron envueltas de elogios hacia Bad Bunny por haber utilizado buenas técnicas dentro del cuadrilátero, así mismo por la formar de hacer llaves y golpear a sus contrincantes.

De esta manera, es como el conejito malo, consiguió su oportunidad para defender un titulo más a su carrera, y terminando ser un luchador profesional de la WWE, de la cual el cantante ha sido fanático desde muy pequeño y con el que había soñado y que al fin ese sueño se haya cumplido.

Anoche @sanbenito debutó en el ring junto a @ArcherOfInfamy, sigue la era del Todopoderoso @fightbobby, tenemos nueva Campeona de #SmackDown y más Revive la primera noche de #WrestleMania, presentado por @quetzallibulnes y los relatos de @lavozcabrera y @MarceloAtWWE pic.twitter.com/TTu0hwQFT4 — WWE Español (@wweespanol) April 11, 2021

Te recomendamos:

AM.MX/CV

The post Con gran ovación del público, Bad Bunny ganó la edición número 37 del WrestleMania appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.