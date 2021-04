Coyoacán será el mejor lugar para vivir en la CDMX: Giovani Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO.— Giovani Gutiérrez, candidato de la alianza Va por la CDMX a la alcaldía de Coyoacán, aseguró que hará de “Coyoacán la mejor alcaldía para vivir en la Ciudad de México”, pues tendrá la responsabilidad de ser generador de bienestar, de empleo y de seguridad. “Nosotros sí estaremos contigo”, sostuvo.

Acompañado de Marko Cortés, presidente Nacional del PAN, Giovani Gutiérrez anunció que al llegar a la alcaldía pondrá en marcha un centro de atención para mujeres que han sido agredidas o maltratadas y será la propia autoridad de la alcaldía quien las acompañará en su proceso de denuncia.

Hay mucho que hacer por #Coyoacán, pero estamos más que listos para trabajar con toda la actitud y lograr tener la mejor alcaldía de todas. #GioContigo pic.twitter.com/3usiYwnpVU — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 13, 2021

El candidato de la alianza entre PAN, PRI y PRD sostuvo que trabajará por la alcaldía para convertirla en la mejor que tendrá la capital del país; no es un juego, es un compromiso de 24 horas por los siete días de la semana.

“Nosotros no venimos a jugar, no venimos a hacerle al guaje, necesitamos llevarle el chivo a nuestra familia. Para poder generar esto, nosotros, desde la alcaldía, vamos a trabajar 24/7. No te vamos a abandonar, vas a tener un alcalde que esté contigo, un alcalde comprometido, un alcalde que con el corazón te atienda, con el sentimiento, porque también tengo dos hijas para quienes quiero una alcaldía mejor”, dijo.

En tanto, Marko Cortés exhortó a tocar puertas y a convencer a las y los ciudadanos de votar por la suma de fuerzas en esta alianza. Es tiempo, dijo, “que le digamos a la gente que esta es la oportunidad; que lo hagamos hoy porque tal vez mañana sea demasiado tarde”.

Muchas gracias al presidente de @AccionNacional, @MarkoCortes, por acompañarnos en #Coyoacán. Estoy convencido que juntos vamos a construir la mejor alcaldía de todas. #GioContigo pic.twitter.com/M8BRvRocq2 — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 13, 2021

⇒ Este lunes, Giovani Gutérrez recorrió las calles de la colonia Ajusco III en donde anunció que se pondrán en marcha caravanas para la salud, para prevención y atención de las personas que no pueden salir de sus hogares, ya sea por el tema de la pandemia de Covid-19 o porque sus condiciones se lo impiden.

“Vamos a tener médico general gratuito, nutriólogo, optometrista, psicólogo, en tres diferentes autobuses que recorrerán a la par los Culhuacanes, los Pedregales y las zonas más vulnerables de Coyoacán. Es tarea fundamental de un gobierno proveer los servicios básicos, pero también procurar la salud de la sociedad”, apuntó.

Te recomendamos:

AM.MX/dsc

The post Coyoacán será el mejor lugar para vivir en la CDMX: Giovani Gutiérrez appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.