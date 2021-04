Crea mundos virtuales, ahora que Core se ha lanzando gratuitamente en la Epic Games Store

Ciudad De México.- La plataforma Core, donde puedes jugar y crear juegos potenciada por Unreal, se ha lanzado el día de ayer 15 de abril, exclusivamente en la Epic Games Store. Core ha estado en alfa público durante más de un año y en ese tiempo, ha habido una enorme comunidad de desarrolladores que han creado y desarrollado más de 20 mil 000 videojuegos de todo tipo, como acción, supervivencia, simulación, arcades y una que otra combinación loca que te puedas imaginar.

Para poder adentrarte a este mundo y empezar a crear el tuyo propio, puedes comenzar tu sesión en Core World, que es básicamente un centro social 3D con portales a juegos populares, mundos destacados y eventos en vivo.

Después debes presionar la tecla de “esc” te permite acceder a las funciones sociales; “My collection” (mi colección) te permite editar tu avatar, monturas y gestos; “Shop” (tienda) sirve para comprar nuevos objetos estéticos; y en “Create” (crear) puedes empezar a hacer tus propios juegos.

— Epic Games Store (@EpicGames) April 15, 2021